Wielkimi krokami zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Na listach wyborczych nie brakuje kandydatów, którzy do tej pory mieli niewiele wspólnego z polityką, ale za to mogą pochwalić się pokaźną karierą w show-biznesie. Niestety, same chęci celebrytów i ich polityczne aspiracje nie wystarczają, bo niewiedza prezentowana przez nich w mediach jest bardziej niż bolesna. Przypomnijmy: Jędrzejczak i Żurawski chcą do Europarlamentu. Dziennikarka ośmieszyła ich na wizji

Dziś z kolei w studiu Dzień Dobry TVN pojawił się Tomasz Adamek, kandydat do Europarlamentu z ramienia Solidarnej Polski. Bokser i jego wypowiedzi wzbudzają mnóstwo kontrowersji, a jego poglądy ściśle powiązane z religią i kościołem katolickim wielu przyprawiły o zawrót głowy. Adamek być może spodziewał się miłej i bezstresowej rozmowy, ale prowadzący Dorota Wellman i Marcin Prokop zadbali, aby było inaczej. Od samego początku bowiem bezlitośnie punktowali jego niewiedzę i obnażali skandaliczne wręcz przekonania.

Mamy wrażenie, że momentami sami nie wierzyli w to, co słyszą, np. o zasługach Tadeusza Rydzyka dla naszego kraju. Oczywiście najwięcej emocji wywołał temat mniejszości homoseksualnych, którym Adamek zaleca wizyty u... kościelnych egzorcystów.

Pan Bóg ich nie potępia to dlaczego ja mam? Nie podałem im ręki (drag queen będącym w studiu DDTVN - przyp. red.), bo nie podeszli do mnie, bo się mnie boją. Zawieranie związków i wychowywanie dzieci przez nich to jest dla mnie niemożliwością, to jest chore. Jeśli chcą mieć dzieci niech sobie urodzą. Przecież Bóg stworzył Adama i Ewę, więc nie ingerujmy w plan Boży. Człowiek dzisiaj chce mówić panu Bogu co ma robić, że on ma inny plan. Nie, Boży plan jest jeden i ja będę twardo stał za kościołem (...) Czy gej, czy lesbijka, to jest zdrowe? Mam kontakt z wieloma księżmi-egzorcystami i jest to choroba w stu procentach. Egzorcysta jest dobrym rozwiązaniem dla geja. Moje dzieci nie będą miały takich preferencji, bo wynosisz z domu pana Boga, chodzisz do kościoła, przystępujesz do spowiedzi świętej i Szatan Cię nie dopadnie - przekonywał.

Pytany natomiast o inne kwestie, które miałby poruszać w Parlamencie Europejskim, odpowiadał za każdym razem "Przemysł, polski przemysł, Śląsk, religia", co zaczęło już bawić samą Wellman. Nie byli też w stanie uzyskać odpowiedzi dotyczących jego kompetencji, aby brać udział w obradach tak poważnej instytucji jak Europarlament. Adamek nie przyznał się również do jazdy po pijanemu, za którą został skazany w Stanach Zjednoczonych. Mimo wyroku zapierał się, że był trzeźwy.

Oglądaliście dzisiaj Dzień Dobry TVN?

