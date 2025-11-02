Te gwiazdy mają mniej niż 160 cm wzrostu, a rządzą show-biznesem. Cichopek, Lisowska, Lady Gaga, Longoriai inne
Mogłoby się wydawać, że sukces w show-biznesie wymaga wzrostu modelki. Tymczasem te gwiazdy mają mniej niż 160 cm, a podbiły serca milionów i zrobiły zawrotne kariery.
Te polskie i zagraniczne gwiazdy udowadniają, że filigranowa postura i niski wzrost może być kluczem do sukcesu. Choć nie mają nawet 160 cm wzrostu, ich charyzma, poczucie humoru, ogromny dystans do siebie i wyjątkowo atrakcyjna aparycja zachwyciły setki tysięcy fanów.
Te gwiazdy nie mają nawet 160 cm wzrostu, a trzęsą show-biznesem
Beata Kozidrak, znana z potężnego głosu i charyzmy scenicznej, ma jedynie 159 cm wzrostu. Natalia Kukulska, wokalistka o ogromnym dorobku artystycznym, mierzy 158 cm. Ewelina Lisowska również wpisuje się w kategorię gwiazd poniżej 160 cm. W polskim show-bizniesie nie brakuje filigranowych gwiazd, które dzięki odpowiednim zabiegom stylistycznym na ekranie i w mediach społecznościowych wydają się wyższe niż w rzeczywistości. Ślubne kreacje Katarzyny Cichopek są tego doskonałym przykładem. Gwiazda "M jak miłość" również nie ma 160 cm wzrostu.
Międzynarodowe sławy o filigranowej posturze
Również na międzynarodowej scenie nie brakuje gwiazd o filigranowej posturze. Lady Gaga, światowa ikona muzyki pop i mody, ma 155 cm wzrostu. Shakira, kolumbijska piosenkarka, mierzy 156 cm. Kim Kardashian, której sylwetka wyznaczała trendy na całym świecie, ma 159 cm wzrostu. Longoria, znana z serialu "Gotowe na wszystko" również nie przekracza 160 cm wzrostu. Wśród niskich gwiazd światowego formatu są również: Ariana Grande, Hilary Duff czy Nicki Minaj.
Niski wzrost a wielka charyzma, dlaczego publiczność je uwielbia?
Chociaż wiele z tych gwiazd nie osiąga 160 cm wzrostu, ich wpływ na show-biznes jest ogromny. To nie wzrost, a osobowość, styl i autentyczność sprawiają, że są uwielbiane. Ich charyzma, talent i determinacja zatarły jakiekolwiek granice fizyczne. Dla fanów nie ma znaczenia liczba centymetrów, liczy się głos, kreacja, obecność na scenie i wpływ, jaki wywierają na kulturę. Filigranowe gwiazdy pokazują, że sukces w show-biznesie to kwestia pasji i pracy, a nie centymetrów. Zyskują sympatię dzięki autentyczności i sile charakteru. Ich przykłady obalają stereotypy i inspirują tysiące ludzi na całym świecie.
Lista gwiazd poniżej 160 cm pokazuje jednoznacznie, że wzrost nie stanowi żadnej przeszkody w osiągnięciu spektakularnej kariery. Zarówno na polskim, jak i światowym rynku rozrywki, niskie kobiety zdobywają popularność, uznanie i miliony fanów.
Zobacz także:
Katarzyna Cichopek ma 158 cm wzrostu
Ewelina Lisowska ma 155 cm wzrostu
Eva Longoria ma 157 cm wzrostu
Lady Gaga ma 155 cm wzrostu
Beata Kozidrak ma 159 cm wzrostu
Kim Kardashian ma 159 cm wzrostu
Natalia Kukulska ma 158 cm wzrostu
Ariana Grande ma 153 cm wzrostu
Shakira ma 156 cm wzrostu
Tatiana Okupnik ma 152 cm wzrostu