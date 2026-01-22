Lady Gaga znana jest nie tylko z międzynarodowych sukcesów muzycznych, ale także z zaangażowania w działalność społeczną. Za pośrednictwem Born This Way Foundation wsparła inicjatywy na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce, przyznając Fundacji GrowSPACE grant w wysokości 100 tys. dolarów na realizację projektów w latach 2025–2027.

Lady Gaga angażuje się w działalność społeczną

Lady Gaga to jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek światowego formatu. Zdobyła liczne nagrody muzyczne, w tym Grammy i Oscara, a jej twórczość wielokrotnie przełamywała gatunkowe granice, łącząc pop, elektronikę, jazz i inne style muzyczne. Jej utwór „Born This Way” stał się hymnem akceptacji i równości, a sama artystka od lat angażuje się w kampanie społeczne, promując wartości takie jak empatia, pomoc oraz wsparcie dla społeczności LGBT+.

Poza karierą muzyczną Lady Gaga aktywnie działa charytatywnie. W 2012 roku założyła Born This Way Foundation – organizację wspierającą młodzież oraz promującą zdrowie psychiczne i dobroć w codziennym życiu. Fundacja od lat realizuje programy grantowe skierowane do młodych ludzi na całym świecie. Jednym z najnowszych beneficjentów jej działań jest również polska organizacja.

Lady Gaga przekazała ogromną kwotę na polską fundację

Program "Kindness in Community Fund" to inicjatywa Fundacji Born This Way, powołanej do życia w 2012 roku przez Lady Gagę oraz jej mamę, Cynthię Germanottę. Organizacja od lat koncentruje się na wspieraniu zdrowia psychicznego młodych ludzi, promując ideę empatii i życzliwości, a Cynthia Germanotta pełni dodatkowo funkcję Ambasadorki Dobrej Woli do spraw Zdrowia Psychicznego przy WHO w Nowym Jorku. W ramach programu zgłoszono tysiące organizacji z całego świata, spośród których wybrano 55 beneficjentów grantów po 100 tysięcy dolarów - w tym także polską Fundację GrowSPACE.

GrowSPACE od sześciu lat działa na rzecz dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży, a dzięki otrzymanemu wsparciu planuje rozwijać projekty z zakresu psychoedukacji, pierwszej pomocy emocjonalnej oraz rówieśniczych sieci wsparcia. Programy skierowane do osób w wieku 14–21 lat będą skupiać się między innymi na przeciwdziałaniu samotności, bezpiecznym funkcjonowaniu w sieci, wsparciu młodych osób z grup mniejszościowych oraz ochronie przed przemocą rówieśniczą.

To dla nas ogromne wyróżnienie i realna odpowiedź na rosnące potrzeby młodych ludzi. Chcemy pokazać, że korzystanie z pomocy psychologicznej nie jest powodem do wstydu wyjaśnił Dominik Kuc z zarządu Fundacji GrowSpace.

