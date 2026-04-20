Michał Wiśniewski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i charyzmatycznych wokalistów w Polsce. Lider zespołu Ich Troje chętnie udziela wywiadów, w których dzieli się refleksjami na temat swojego życia prywatnego i zawodowego. Tym razem zdecydował się na bardzo osobiste wyznanie, opowiadając o uciążliwej chorobie, z którą się zmaga.

Michał Wiśniewski od lat jest obecny na polskiej scenie muzycznej, a jego największe przeboje na stałe zapisały się w pamięci słuchaczy. Wokół artysty nie brakuje wiernych fanów, którzy z zainteresowaniem śledzą także jego życie prywatne. Niedawno Michał Wiśniewski poinformował o rozstaniu z żoną. Tym razem muzyk zdecydował się na wyjątkowo osobiste wyznanie, które zaskoczyło wielu odbiorców. Podczas wizyty w "Pytaniu na śniadanie" ujawnił, że od lat zmaga się z łuszczycą.

Muzyk wyznał, że początki choroby były dla niego szczególnie trudnym doświadczeniem. Symptomy łuszczycy odbiły się zarówno na jego wyglądzie, jak i kondycji psychicznej oraz poczuciu własnej wartości, a w pewnym momencie - jak wspominał - doszło nawet do utraty paznokci.

Obecnie artysta kontynuuje terapię, która przynosi widoczne rezultaty. Zaznacza jednak, że łuszczyca to schorzenie o charakterze przewlekłym, wymagające systematycznego leczenia i stałego monitorowania stanu zdrowia.

Michał Wiśniewski opowiedział w śniadaniówce o swoich zmaganiach z łuszczycą. Ujawnił, kiedy pojawiły się u niego pierwsze objawy.

Dosyć późno, wbrew pozorom, bo byłem w okolicach trzydziestki i na początku myślałem, że to są pozostałości po moich wyczynach na scenie. Czyli jakieś ślady na kolanach, na łokciach, po kostiumach, które mogły mnie obcierać. W dalszym ciągu jest to bardzo uciążliwe i to narastało opowiadał Michał Wiśniewski w ''Pytaniu na śniadanie''.

Michał Wiśniewski wrócił wspomnieniami do programu "Świat się kręci", który prowadził razem z Agatą Młynarską. Przyznał, że w tamtym czasie zmagał się z poważnymi objawami choroby, w tym utratą paznokci, dlatego starał się ukrywać dłonie przed kamerami.

Wyglądały jak paznokcie z grzybicą. Tak mi się kojarzyły. Prowadząc z Agatą program Świat się kręci, robiłem sztuczne paznokcie jak kobieta albo chowałem je. Wyglądało to po prostu niefajnie. Chciałem powiedzieć obrzydliwie, ale dla osoby, która nie wie, czym jest łuszczyca, no to wygląda to obrzydliwie dodał Wiśniewski.

Michał Wiśniewski podkreśla, że przełomowym momentem okazała się dla niego konsultacja dermatologiczna. To właśnie wtedy rozpoczął odpowiednio dobrane leczenie, które stopniowo zaczęło przynosić widoczne rezultaty. Dzięki wdrożonej terapii i regularnej pielęgnacji dziś może funkcjonować na co dzień bez większych ograniczeń, odzyskując komfort życia i poczucie normalności.

Raz na miesiąc trzeba się zgłosić. Robić tylko badanie krwi raz na sześć miesięcy. Jesteśmy pod kontrolą lekarza i ten zastrzyk raz na dwa tygodnie powoduje, że odzyskujemy pełen komfort życia. Wypełniamy ankietę, czy coś się zmienia. Lekarz decyduje, dostajemy lekarstwo do ręki podsumował.

