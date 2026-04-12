Rozwód Michała Wiśniewskiego znów podgrzał dyskusje w mediach. Choć o kryzysie w jego związku z Polą plotkowano od dłuższego czasu, nikt nie przypuszczał, że pogłoski okażą się prawdą. Teraz o kolejną porażkę miłosną lidera Ich Troje została zapytana Doda. Powiedziała to wprost.

Doda komentuje kolejny rozwód Michała Wiśniewskiego

Na gali On Air Music Awards 2026 pojawiła się Doda, która za kulisami chętnie rozmawiała z dziennikarzami. Redakcja Plotka postanowiła wykorzystać okazję i zapytać ją wprost o piąty rozwód Michała Wiśniewskiego, którym od kilku tygodni żyje kolorowa prasa. Wokalistka odniosła się do sprawy krótko, ale konkretnie.

Dała do zrozumienia, że nie zna Michała Wiśniewskiego na tyle prywatnie, by rozstrzygać, co dzieje się w jego relacjach. Podkreśliła też coś, co w świecie show-biznesu bywa pomijane: wizerunek sceniczny może mocno różnić się od tego, jacy ludzie są w domu i w codzienności.

Nie wiem, nie wiem. Aż tak prywatnie go dobrze nie znam. Wiem, że alter ego sceniczne i w ogóle wizerunek sceniczny często różnią się od tego, kim jesteśmy na co dzień czy w prywatnie w domu. Wiem to po sobie, więc no wypowiadanie się tylko i wyłącznie na temat tego, jak go znam ze sceny, no byłoby idiotyzmem. Więc nie wiem, nie wiem

Michał Wiśniewski z pewnością będzie wdzięczny koleżance po fachu za tak oszczędną i pozbawioną oceny odpowiedź. Warto również przypomnieć, że muzyk był jedną z gwiazd, które wystąpiły w dokumencie o Dodzie. Przed kamerą zwrócił się do Rabczewskiej i podkreślił:

Możesz się tego wypierać czy elaboraty pisać, ale ty nie znajdziesz miłości tak jak ja. Nie zastanawiałaś się po prostu, dlaczego to się powtarza?

Michał Wiśniewski rozwodzi się z piątą żoną

Przypominamy, że w marcu tego roku Wiśniewski potwierdził, że nie udało mu się uratować małżeństwa z Polą Wiśniewską. Zwrócił się też do komentujących z prośbą o wstrzemięźliwość w opiniach, wskazując na dwójkę dzieci i trwające postępowanie.

Niedługo potem głos zabrała też Pola, przyznając, że sytuacja jest trudna dla całej rodziny, tym bardziej, że jej dzieci dowiedziały się o planowanym rozwodzie dopiero... z oświadczenia muzyka.

