Tłumy żegnają królową Elżbietę II. Wzruszające zdjęcia z konduktu żałobnego

Trwają uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety II. Tuż po zakończeniu nabożeństwa w Opactwie Westminsterskim, trumna z ciałem monarchini wyruszyła w kondukcie żałobnym ulicami Londynu. Tłumy Brytyjczyków żegnają Jej Królewską Mość.

Kondukt żałobny królowej Elżbiety II

Wielka Brytania i cały świat żegnają dziś Jej Królewską Mość. W Opactwie Westminsterskim od godz. 11:30 (czasu polskiego) tłumy żałobników zjechały na pogrzeb królowej Elżbiety II. Uroczystości pogrzebowe zmarłej monarchini potrwają cały dzień. Tuż po przejeździe trumny Elżbiety II z Westminster Hall do Opactwa Westminsterskiego, byliśmy świadkami uroczystej ceremonii z udziałem najbliższych Jej Wysokości.

Pogrążona w rozpaczy księżna Kate żegnała Elżbietę II w towarzystwie dwójki swoich starszych dzieci - księcia George'a oraz księżniczki Charlotte. Także król Karol III nie mógł powstrzymać targających nim emocji. Tuż po zakończeniu mszy świętej w Opactwie Westminsterskim, ulicami Londynu rozpoczął się kondukt żałobny zmarłej Elżbiety II.

Getty Images

Zobacz także: Pierwsze zdjęcia z pogrzebu królowej Elżbiety II. Wśród żałobników dzieci królowej małżonki

Trasa konduktu, prowadzonego przez Brytyjską Marynarkę Wojenną, wiedzie wzdłuż Pałacu Westminsterskiego, czyli siedziby parlamentu, przez rządową aleję Whitehall, plac defiladowy Horse Guards Parade, aleję The Mall do Pałacu Buckingham. Kondukt pogrzebowy minie go z prawej strony, udając się następnie w kierunku łuku triumfalnego Wellington Arch. Tam również fani brytyjskiej rodziny królewskiej mogli pożegnać swoją ukochaną królową.

Na czele konduktu idzie konny oddział londyńskiej policji metropolitalnej, następnie oddział Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej, Gurkhowie, przedstawiciele sił zbrojnych Australii, Nowej Zelandii i Kanady, a także oddziały brytyjskich sił zbrojnych.

The Funeral Procession heads down Whitehall towards the Cenotaph. pic.twitter.com/fhfxtbfBb5 — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

Bezpośrednio za lawetą armatnią, z trumną Elżbiety II szło dziesięcioro członków rodziny królewskiej: czworo dzieci Elżbiety II - król Karol III, księżniczka Anna, książę Andrzej i książę Edward, następnie dwaj synowie Karola III - książę William i książę Harry, syn księżniczki Anny - Peter Phillips, jej mąż - wiceadmirał Timothy Laurence, książę Gloucesteru Ryszard i syn młodszej siostry Elżbiety II, nieżyjącej już księżniczki Małgorzaty - David Armstrong-Jones.

Frank Augstein/Press Association/East News

Za konduktem w trzech samochodach kolejno jadą królowa małżonka Camilla, księżna Kate, Meghan Markle, żona księcia Edwarda Zofia oraz córki księcia Andrzeja, Beatrycze i Eugenia z mężami. Kondukt zamykają przedstawiciele różnych służb, takich jak straż pożarna, pogotowie ratunkowe czy więziennictwo.

Getty Images

Po zakończeniu ceremonii pogrzebowej w Opactwie Westminsterskim trumna z ciałem królowej spocznie w Kaplicy św. Jerzego VI. Tam również został pochowany w zeszłym roku mąż monarchini, książę Filip.

ALKIS KONSTANTINIDIS/AFP/East News

EMILIO MORENATTI/AFP/East News