Agnieszka Maciąg była jedną z najbardziej cenionych polskich modelek, a także pisarką, której twórczość inspirowała wielu czytelników. Jej nagła śmierć wywołała ogromne poruszenie wśród fanów i środowiska artystycznego. Miała zaledwie 56 lat, była oddaną żoną, mamą i pełną empatii osobą. Wielu fanów z pewnością chciałoby uczestniczyć w jej ostatnim pożegnaniu, oddając jej hołd. Co wiadomo o pochówku?

Agnieszka Maciąg nie żyje

Informację o śmierci Agnieszki Maciąg przekazał jej partner, Robert Wolański. 27 listopada opublikował wzruszający wpis w mediach społecznościowych, w którym wyznał:

Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło, które zmieniło moje życie. Dało mi miłość. Siłę. Wiarę i zaufanie. Światło, które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi

Ta dramatyczna wiadomość została przyjęta z głębokim żalem i wstrząsem przez tysiące fanów oraz osoby ze świata kultury i mediów. W sieci pożegnała ją chociażby Justyna Steczkowska, której była niezwykle bliska.

Agnieszka była jedną z tych dusz, które wchodzą w życie człowieka cicho, a zostają na zawsze. Miała w sobie łagodność, mądrość i niezwykłą umiejętność pisania tak, jakby przytulała czytelnika. Jej twórczość wnosiła do życia wielu ludzi spokój, refleksję i nadzieję, otwierając przestrzeń na coś większego pisała artystka.

Gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb Agnieszki Maciąg?

Redakcja Faktu jako pierwsza poinformowała, że Agnieszka Maciąg spocznie na Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie. To jedno z najważniejszych miejsc pochówku w Polsce, znane jako miejsce spoczynku wielu wybitnych postaci ze świata kultury, polityki i sztuki.

Decyzja o miejscu pochówku jest symbolicznym gestem uhonorowania jej życia i dorobku. Powązki Wojskowe to nie tylko nekropolia, ale również miejsce pamięci narodowej, co podkreśla rangę i znaczenie osoby Agnieszki Maciąg. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy dojdzie do pochówku modelki.

Zarząd Cmentarza Powązki Wojskowe przekazał w rozmowie z Faktem, że obecnie czekają na decyzję bliskich Agnieszki Maciąg odnośnie dokładnego miejsca, w którym zostanie pochowana, a także daty ceremonii. Fani modelki i pisarki oczekują więc na oficjalny komunikat z dokładną datą i godziną ceremonii, by móc oddać jej hołd.

Agnieszka Maciąg porzuciła sławę i wybrała duchową przemianę Bartosz Krupa/Dzien Dobry TVN/East News

