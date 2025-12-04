Co z pogrzebem Agnieszki Maciąg? Rodzina stanęła przed trudną decyzją
Chociaż Agnieszka Maciąg zmarła kilka dni temu, wciąż nie pojawiły się żadne oficjalne szczegóły jej pochówku. Dopiero teraz wyszło na jaw, gdzie spocznie modelka. Co jednak z datą pogrzebu?
Agnieszka Maciąg była jedną z najbardziej cenionych polskich modelek, a także pisarką, której twórczość inspirowała wielu czytelników. Jej nagła śmierć wywołała ogromne poruszenie wśród fanów i środowiska artystycznego. Miała zaledwie 56 lat, była oddaną żoną, mamą i pełną empatii osobą. Wielu fanów z pewnością chciałoby uczestniczyć w jej ostatnim pożegnaniu, oddając jej hołd. Co wiadomo o pochówku?
Agnieszka Maciąg nie żyje
Informację o śmierci Agnieszki Maciąg przekazał jej partner, Robert Wolański. 27 listopada opublikował wzruszający wpis w mediach społecznościowych, w którym wyznał:
Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło, które zmieniło moje życie. Dało mi miłość. Siłę. Wiarę i zaufanie. Światło, które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi
Ta dramatyczna wiadomość została przyjęta z głębokim żalem i wstrząsem przez tysiące fanów oraz osoby ze świata kultury i mediów. W sieci pożegnała ją chociażby Justyna Steczkowska, której była niezwykle bliska.
Agnieszka była jedną z tych dusz, które wchodzą w życie człowieka cicho, a zostają na zawsze. Miała w sobie łagodność, mądrość i niezwykłą umiejętność pisania tak, jakby przytulała czytelnika. Jej twórczość wnosiła do życia wielu ludzi spokój, refleksję i nadzieję, otwierając przestrzeń na coś większego
Gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb Agnieszki Maciąg?
Redakcja Faktu jako pierwsza poinformowała, że Agnieszka Maciąg spocznie na Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie. To jedno z najważniejszych miejsc pochówku w Polsce, znane jako miejsce spoczynku wielu wybitnych postaci ze świata kultury, polityki i sztuki.
Decyzja o miejscu pochówku jest symbolicznym gestem uhonorowania jej życia i dorobku. Powązki Wojskowe to nie tylko nekropolia, ale również miejsce pamięci narodowej, co podkreśla rangę i znaczenie osoby Agnieszki Maciąg. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy dojdzie do pochówku modelki.
Zarząd Cmentarza Powązki Wojskowe przekazał w rozmowie z Faktem, że obecnie czekają na decyzję bliskich Agnieszki Maciąg odnośnie dokładnego miejsca, w którym zostanie pochowana, a także daty ceremonii. Fani modelki i pisarki oczekują więc na oficjalny komunikat z dokładną datą i godziną ceremonii, by móc oddać jej hołd.
Zobacz także: Hołd dla Agnieszki Maciąg podczas Viva! People Power 2025. Wzruszająca chwila