Agnieszka Maciąg, jedna z najbardziej znanych polskich modelek lat 90. i autorka książek o rozwoju duchowym, zmarła 27 listopada 2025 roku. Przez wiele lat zmagała się z chorobą nowotworową, która powróciła na początku 2025 roku ze zdwojoną siłą. Informację o śmierci przekazał jej mąż, fotograf Robert Wolański, zamieszczając poruszający wpis w mediach społecznościowych.

Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło, które zmieniło moje życie. (...) Będę zawsze widzieć twoje oczy pełne miłości. Twoja radość i pełnia życia będą żyć we mnie zawsze napisał Wolański na Instagramie.

Agnieszka Maciąg przez długi czas walczyła z nowotworem. Wcześniej na raka zmarł jej ojciec. To doświadczenie naznaczyło jej życie i wpłynęło na decyzję o zmianie stylu życia oraz skupieniu się na zdrowiu i rozwoju wewnętrznym.

Śmierć taty Agnieszki Maciąg

Śmierć ojca była dla Agnieszki Maciąg początkiem głębokiego kryzysu. W wywiadzie dla magazynu „Viva!” wspominała:

Mój tata umarł na raka, przeżywałam kryzys w małżeństwie, nie widziałam sensu w pracy i byłam chronicznie chora. Nie chciało mi się żyć.

Opowiadała także o paraliżującym lęku, który towarzyszył jej na co dzień.

Przed 2006 r. bałam się dosłownie wszystkiego - kładąc się spać, bałam się o zdrowie, o życie, bałam się katastrof naturalnych, wojny, starości, kryzysów ekonomicznych. Byłam jednym wielkim lękiem wyznała.

Ostatnie miesiące Agnieszki Maciąg

W ostatnich miesiącach życia Agnieszka Maciąg wycofała się z życia publicznego. Skupiła się na zdrowiu, odpoczynku i kontakcie z najbliższymi. Komunikowała się z fanami głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Piotr Wojtasik, bliski przyjaciel Agnieszki, mówił: „To właśnie to, że ona szukała przez pewien czas odpowiedzi, dlaczego tak się stało. [...] Wiem, że do samego końca, do końca października naprawdę pracowała. Nie chwaliła się tym, co robiła w ostatnim czasie. [...] To była ta bardzo trudna część jej życia, w którym ona starała się być cały czas produktywna.”

Przyjęcie diagnozy nie było łatwe, ale Agnieszka do końca starała się zachować spokój i pracować. Bliscy wspominają, że nawet w obliczu choroby, pozostawała inspiracją dla innych.

Poruszające słowa Roberta Wolańskiego po śmierci żony

Robert Wolański, fotograf i mąż Agnieszki Maciąg, przekazał światu wiadomość o jej śmierci za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jego słowa pełne były bólu, ale i miłości do kobiety, która była nie tylko jego partnerką, ale także duchowym przewodnikiem.

"Światło, które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło, które dało cud narodzin. Teraz światłością jesteś ty. Bądź wolna, bo zawsze kochałaś wolność" - napisał w poruszającym wpisie.

Agnieszka Maciąg pozostawiła dwoje dzieci - kim są Helena i Michał?

Agnieszka Maciąg pozostawiła po sobie dwoje dzieci. Jej syn Michał pochodził z pierwszego małżeństwa z Pawłem Maciągiem. Córka Helena, mająca obecnie 13 lat, to owoc związku Agnieszki z Robertem Wolańskim.

Dzieci były oczkiem w głowie modelki, która wielokrotnie podkreślała, jak ważna jest dla niej rodzina i wychowanie w duchu miłości oraz harmonii. Jej odejście to niepowetowana strata, szczególnie dla najbliższych.

Zobacz także: