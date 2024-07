Wszystko wskazuje na to, że Doda i Zosia Ślotała już wkrótce będą rodziną - a to za sprawą ich związków z braćmi Haidar. Piosenkarka jakiś czas temu zaręczyła się z Emilem a stylistka związana jest z jego bratem, Kamilem. I chociaż panie unikają rozmów na swój temat, ostatnio Zosia Ślotała przyznała, że razem z Dodą z pewnością będzie spotykać się z okazji świąt. Zobacz: Zosia Ślotała i Doda w jednej rodzinie..."Będziemy się spotykać na święta"

Riad Haidar startuje do Sejmu



Wszystko wskazuje również na to, że równie głośno jak o narzeczonych Dody i Zosi, będzie głośno o ich ojcu. Okazuje się bowiem, że Riad Haidar, który jest lekarzem, postanowił wystartować w wyborach do Sejmu. Jak informuje Fakt, przyszły teść piosenkarki i stylistki jest kandydatem SLD na lidera list wyborczych w dwóch okręgach w województwie lubelskim.

Riad Haidar może liczyć na pomoc Zosi Ślotały, która ostatnio zajęła się jego stylizacją podczas sesji zdjęciowej do plakatów promocyjnych. O swojej współpracy z ojcem ukochanego, Ślotała pochwaliła się na Instagramie.

Ciekawe czy Doda również będzie wspierać swojego teścia w wyborach...