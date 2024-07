3 z 6

Maciej Musiał to postać, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Młody, przystojny aktor i prezenter telewizyjny ma na swoim koncie wiele interesujących występów. Największa popularność przyniosła mu rola Tomka Boskiego w lubianym serialu "Rodzinka.pl" oraz praca prezentera, relacjonującego zakulisowe wydarzenia muzycznego show "The Voice of Poland". Czy tegoroczna statuetka przypadnie właśnie Maciejowi Musiałowi?

Zobacz też: Maciej Musiał ostro imprezuje! Znana dziennikarka jest jego sąsiadką: „Następna interwencja skończy się użyciem gazu".