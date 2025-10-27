25 października 2025 r. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zawarli związek małżeński. Ceremonia miała miejsce w malowniczo położonym Hotelu Drob w Urszulinie, tuż przy Poleskim Parku Narodowym. Nowożeńcy zdecydowali się na kameralną, ale niezwykle elegancką uroczystość. Cały hotel został zarezerwowany wyłącznie dla nich i ich bliskich.

Cichopek i Kurzajewski wzięli ślub w tajemnicy

Na weselu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego bawiło się około 150 zaproszonych gości. Wśród nich znalazły się znane osoby ze świata mediów i polityki. Uroczystość została zorganizowana z ogromnym wyczuciem estetyki – jesienny klimat przeplatał się z ciepłymi barwami dekoracji i naturalnymi akcentami florystycznymi. Taka oprawa podkreśliła intymny, rodzinny charakter wydarzenia.

Katarzyna Cichopek podczas wesela zaprezentowała się w kilku wyjątkowych kreacjach ślubnych. Jedną z nich stworzyła znana projektantka Viola Piekut. Suknie Cichopek były dopracowane w najmniejszych szczegółach i zachwyciły wszystkich obecnych gości. Eleganckie fasony, wysokiej jakości materiały i perfekcyjne dopasowanie podkreślały urodę panny młodej. Maciej Kurzajewski wybrał klasyczny garnitur, idealnie wpisujący się w ton całej uroczystości.

Katarzyna Cichopek zabrała głos po weselu

Dwa dni po ceremonii, 27 października 2025 r., Katarzyna Cichopek opublikowała na swoim profilu społecznościowym zdjęcia z tego wyjątkowego dnia. W poście aktorka nie kryła wzruszenia i złożyła szczególne podziękowania projektantce swojej sukni.

Kiedy marzenia spotykają się z talentem. Dziękuję Ci, Kochana Viola Piekut, za najpiękniejsze suknie, jakie mogłam sobie wymarzyć. Każdy detal był idealny, a ja czułam się wyjątkowo w każdym momencie tego dnia. To nie była tylko suknia — to była historia napisana z miłością napisała na Instagramie.

Wpis ten spotkał się z ogromnym odzewem fanów i mediów, podkreślając, jak duże znaczenie dla aktorki miał ten dzień i jak wiele emocji mu towarzyszyło.

Wybór lokalizacji nie był przypadkowy. Hotel Drob w Urszulinie, położony tuż obok Poleskiego Parku Narodowego, zapewnił idealne warunki do organizacji ślubu w pięknych, naturalnych okolicznościach przyrody. Otoczenie przyrody i jesienna aura nadały uroczystości bajkowy klimat. Młoda para zadbała o każdy szczegół, by goście czuli się wyjątkowo, a atmosfera pozostała intymna i pełna ciepła.

