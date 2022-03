Te gwiazdy "M jak miłość" nie mają szczęścia w miłości! Cichopek, Kalska i Roznerski, Bosak...

Sensacyjne doniesienia tygodnika "Na żywo"! Jak podaje gazeta, Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski rozstali się! Skąd takie domysły? Wszystko dlatego, że aktor zalogował się na portalu randkowym, gdzie szuka nowej towarzyszki. Co więcej, ponoć w ich związku już od jakiegoś czasu nie układało się najlepiej... O co chodzi? Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski rozstali się? Według "Na żywo" Ada i Mikołaj rozstali się już jakiś czas temu, jednak ze względu na wspólną pracę w "M jak miłość" woleli być dyskretni i zrobili to po cichu, żeby nie zepsuć atmosfery na planie. Tygodnik znalazł ponoć konto Mikołaja na popularnym serwisie randkowym. Nigdy dobrze nie czuł się jako singiel i nie wyobraża sobie samotnych wieczorów. Dlatego znów zaczął umawiać się na randki - czytamy w "Na żywo". Co miało być powodem ich rozstania? M.in. zazdrość, ale również fakt, że Adriana nie chce mieć dziecka, a Mikołaj chciałby znów zostać tatą. O kryzysie pisano już kilka tygodni temu! Jaka jest prawda na temat ich rozstania? Mikołaj Roznerski dementuje! Skontaktowaliśmy się z Mikołajem w tej sprawie. Aktor stanowczo dementuje informacje "Na żywo"! To są same bzdury! Mamy się dobrze, pozdrawiamy - Roznerski i Kalska! - napisał nam! Fani pary mogą więc odetchnąć z ulgą! Ada i Mikołaj to jedna z najpopularniejszych par w Polsce! I nadal są razem! Podczas TeleKamer w styczniu tego roku nie rozstawali się nawet na moment. Gdy Mikołaj odbierał nagrodę, bardzo dziękował Adzie za wsparcie: Dzięki kochanie, że przyszłaś tutaj ze mną. Nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy... - mówił. W "M jak miłość" Ada i Mikołaj grają zakochanych w sobie bez pamięci Izę i Marcina!...