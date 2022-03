Marcin Bosak i Maria Dębska rozwiedli się po niespełna dwóch latach małżeństwa

Marcin Bosak do tej pory kojarzony był głównie z serialem "M jak miłość", gdzie wciela się w postać niepokornego Kamila. Teraz jednak aktor postanowił spróbować swoich sił w... tańcu! Marcin Bosak bierze udział w 11. edycji "Tańca z gwiazdami" , gdzie występuje w parze z Wiktorią Omyłą. Aktor może liczyć na wsparcie swojej ukochanej, Marii Dębskiej, która pojawiła się na publiczności podczas pierwszego odcinka show. Zobaczcie, jak mu kibicowała! Maria Dębska wspiera Marcina Bosaka w "Tańcu z gwiazdami" Marcin Bosak jest jednym z uczestników 11. edycji "Tańca z gwiazdami". Jego taneczna partnerka Wiktoria Omyła zdradziła nam, że aktor może być czarnym koniem tego show. Według niej Marcin Bosak świetnie odnajduje się w każdym stylu tanecznym. Być może to zasługa dobrych genów. Siostra aktora, Anna Bosak, również jest tancerką. Mogliśmy ją podziwiać między innymi w programie "You Can Dance". Marcin Bosak może liczyć nie tylko na wsparcie swojej siostry, ale przede wszystkim ukochanej. Maria Dębska pojawiła się na publiczności podczas pierwszego odcinka na żywo "Tańca z gwiazdami". Para pozwoliła sobie nawet na chwilę czułości. Przed występem Maria Dębska obdarowała ukochanego pocałunkami. To bardzo rzadki widok, ponieważ oboje niechętnie afiszują się ze swoim uczuciem. Mamy nadzieję, że to się zmieni, bo wyglądają uroczo! Marcin Bosak tańczy w parze z Wiktorią Omyłą