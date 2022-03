Katarzyna Cichopek zabrała głos po rozstaniu z Marcinem Hakielem: "Dziękuje, że ze mną jesteście"

Katarzyna Cichopek za pomocą swoich mediów społecznościowych poinformowała, że jej małżeństwo z Marcinem Hakielem zakończyło się po 17 latach. Prowadząca "Pytanie na Śniadanie" wydała oświadczenie, w którym wraz z mężem podzieliła się decyzją o rozwodzie. Jeszcze zaledwie kilka tygodni temu małżonkowie publikowali wspólne zdjęcia i snuli plany na przyszłość. Już wtedy w ich małżeństwie trwał kryzys? Małżeństwo Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela to już przeszłość? Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poznali się ponad 17 lat temu na planie show "Taniec z Gwiazdami" emitowanego w telewizji TVN. Para w czasie przygotowań oraz prób bardzo się do siebie zbliżyła, a niedługo po zakończeniu programu podjęli decyzję o ślubie. Przez lata byli uznawani za jedną z najzgodniejszych par show-biznesu, a dzisiaj gwiazda "M jak Miłość" wydała oświadczenie. Katarzyna Cichopek poinformowała o rozstaniu z Marcinem Hakielem . Podjęliśmy decyzję o rozstaniu. 17 lat za nami, wiele wspaniałych chwil, za które sobie dziękujemy - napisała na swoim Instagramie. Zobacz także: Kasia Cichopek straci pracę w "Pytaniu na Śniadanie"? "Jestem tym załamana" Zaledwie kilka tygodni temu Katarzyna Cichopek wraz z mężem i dziećmi była na rajskich wakacjach, a cały urlop relacjonowała w swoich mediach społecznościowych. Na Instagramie gwiazdy "M jak Miłość" pojawiły się wpisy, w których deklarowała, że planuje już kolejne wyjazdy z rodziną. Nic nie wskazywało na kryzys w małżeństwie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. To były wspaniale wakacje 😍 Już planujemy kolejne 😉 gdzie warto polecieć? Co polecacie zobaczyć? Z Seszelami się nie żegnam, mówię tylko do zobaczenia...