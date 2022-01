"M jak miłość": Adriana Kalska potwierdza rozstanie z Mikołajem Roznerskim. Wydała oświadczenie

Niedawno w mediach pojawiły się szokujące doniesienia na temat rozstania Adriany Kalskiej i Mikołaja Roznerskiego. Początkowo para nie komentowała wiadomości dotyczących ich życia prywatnego, chociaż nie jest tajemnicą, że sytuacja między nią i wybrankiem bywała napięta. Wreszcie aktorka postanowiła wydać oficjalne oświadczenie w tej sprawie, by uciąć wszelkie spekulacje. Okazało się, że informacje o kryzysie w związku nie były jedynie plotkami. Adriana Kalska potwierdziła, że Mikołaj Roznerski od pewnego czasu nie jest już jej partnerem. Artystka zaznaczyła, że to jej pierwszy i ostatni komunikat w tej kwestii.

W swoim oświadczeniu Adriana Kalska przekazała, że doniesienia o jej rozstaniu z Mikołajem Roznerskim to prawda. Aktorka zdradziła, że para podjęła trudną decyzję jeszcze w ubiegłym roku. Wyjaśniła też, co z ich wspólnymi zobowiązaniami zawodowymi.

"M jak miłość": Adriana Kalska zajęła stanowisko ws. plotek o rozstaniu

Informacje o rozstaniu Adriany Kalskiej i Mikołaja Roznerskiego już od jakiegoś czasu zaczęły pojawiać się w mediach. Podejrzeń nabrali także fani, którzy zauważyli, że aktorka przestała obserwować swojego partnera na Instagramie. Jak dobrze wiemy, często świadczy to o pojawieniu się poważnego konfliktu, choć czasem - jednak znacznie rzadziej - wynika to z pomyłki. Jeszcze do niedawna do końca nie było wiadomo, czy doniesienia są jedynie plotkami. Według redakcji portalu Pudelek.pl, która powołała się na swoje źródło, para nie chciała dzielić się trudną wiadomością ze względu na zobowiązania zawodowe.

Dziennikarze próbowali się też skontaktować z aktorami, by potwierdzić spekulacje. Zarówno Adriana Kalska, jak i Mikołaj Roznerski nie odnosili się jednak do doniesień. Wreszcie jako pierwsza głos w tej sprawie postanowiła zająć artystka znana z roli w "M jak miłość". Na jej Instagramie pojawiło się oświadczenie, w którym przyznała, że rozstała się ze swoim partnerem. Zaznaczyła, że nie będzie więcej poruszała tej kwestii. Okazało się, że para zdecydowała się zakończyć swój związek jeszcze w grudniu ubiegłego roku.

Wypowiem się na ten temat raz i ostatni. Tak, to prawda. W połowie grudnia rozstaliśmy się z Mikołajem Roznerskim. Rozstania dla nikogo nie są łatwe - zaczęła aktorka.

W dalszej części Adriana Kalska zdradziła, że choć prywatnie nie jest już z Mikołajem Roznerskim, to oboje mają zamiar kontynuować współpracę zawodową. Na koniec artystka poprosiła o to, by uszanować jej prywatność w tym szczególnie trudnym dla niej okresie. Wygląda na to, że para rzeczywiście zamknęła już rozdział ze wspólną historią, co może być ogromnym szokiem dla ich fanów.

Nasze prywatne drogi się rozeszły, jednak zawodowo nadal będziecie mogli nas oglądać na scenie i ekranie. Bardzo proszę o uszanowanie naszej prywatności - dodała.

"M jak miłość": Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski byli jedną z ulubionych par w polskim show-biznesie

Choć Mikołaj Roznerski nie skomentował jeszcze informacji o rozstaniu z Adrianą Kalską, wiemy już, że aktorzy na pewno nie są razem. To niemałe zaskoczenie dla fanów pary, a tych było wielu. Choć do mediów docierały doniesienia o powracającym kryzysie, związek artystów cieszył się bardzo dużą sympatią w polskim show-biznesie. W ubiegłym roku podobno oboje wrócili nawet do rozmów na temat ślubu. Niektórzy sądzili, że decyzja o sformalizowaniu ich relacji to kwestia czasu, ponieważ Adriana Kalska może być w ciąży.

Zazwyczaj para mocno chroniła swojej prywatności. Aktorzy dzielili się z dziennikarzami zaledwie skrawkami informacji. Wiemy, że poznali się poza planem serialu "M jak miłość". Wcześniej Mikołaj Roznerski spotykał się między innymi z Marceliną Zawadzką, Olgą Bołądź czy też Martą Juras. Z ostatnią z tych pań aktor ma 11-letniego synka. Gdy zbliżył się do Adriany Kalskiej, wydawało się, że tym razem uda mu się zbudować trwały związek, który przetrwa próbę czasu. Artysta wielokrotnie podkreślał, że bardzo mu na tym zależy.

Z Adrianą się znamy już dłuższy czas, znaliśmy się jeszcze zanim spotkaliśmy się na planie "M jak miłość" i nasza historia tak się rozwijała, rozwijała, aż po prostu rozwinęła się do tego momentu, w którym jesteśmy teraz - mówił Mikołaj Roznerski.

Czy Mikołaj Roznerski skomentuje rozstanie z Adrianą Kalską? Wszystko wskazuje na to, że aktor obecnie jest zajęty pracą.