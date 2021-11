Nie zdobyła Kryształowej Kuli, ale wygrała w „Tańcu z gwiazdami” coś cenniejszego: pokonała swoje ograniczenia. I twierdzi, że bez Sławomira by się to nie udało.

Szli jak burza. Magdalena „Kajra” Kajrowicz (37) i Rafał Maserak byli faworytami 12. edycji „Tańca z gwiazdami”. Żona Sławomira Zapały, na początku trochę stremowana, szybko pokazała, że ma wielki talent do tańca. Jury było zachwycone jej świadomością ruchu i kontrolą ciała, a fani, których grono rosło z odcinka na odcinek, po każdym livie pisali zachwyceni: „Kajrafka rządzi!”, „Jest ogień!”, „Kajra i Rafał wymiatają!”.

Wprawdzie Kryształową Kulę zdobyli Hanna Żudziewicz i Piotr Mróz, ale finałowy taniec Kajry do piosenki Justyny Steczkowskiej „Wracam do domu” zapamiętamy na długo.

- Dom jest dla mnie najważniejszym miejscem. Żeby był piękny, trzeba włożyć mnóstwo pracy. Kochani, pracujcie nad swoimi związkami - powiedziała wzruszona aktorka po występie.

Nie mogła powstrzymać łez. Płakali też Rafał Maserak, mąż i mama Kajry. Jej bliscy wiedzieli, ile kosztowało ją to, by tak się odsłonić. To było całkowicie nie w jej stylu.

- Jestem złym policjantem, megierą, do której lepiej się nie zbliżać, bo gryzie. Bo ja się po prostu boję. Buduję mur, za którym czuję się bezpiecznie - wyznała Kajra.

Na koniec wszyscy zobaczyliśmy, jak ten mur runął. Sławomir wspierał żonę od samego początku, wiedział, jak wyczerpujące są treningi do show, bo sam uczestniczył w nim pięć lat temu. Jednak aż do poruszającego finału nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak silne uczucie łączy ten znany duet...

Jak zaczęła się artystyczna kariera Magdaleny "Kajry" Kajrowicz"?

Społeczniczka albo ratowniczka – w takich zawodach widziała siebie nastoletnia Magda. Ten drugi scenariusz na życie był o tyle prawdopodobny, że przez siedem lat trenowała wyczynowe ratownictwo wodne. Jednak pewnego dnia Kajra trafiła na zajęcia teatralne i już na nich została. Chciała dzielić czas między jedną i drugą pasję, ale okazało się, że obie są bardzo czasochłonne. I że trzeba wybrać.

- Musiałam zdecydować o wyborze studiów i drogi życiowej. Zostać trenerką sportów wodnych albo aktorką - wspominała.

Ostatecznie ukończyła szkołę aktorską w Krakowie. Marzyła o scenie teatralnej.

- Chciałam grać same poważne role w poważnym teatrze. Recytować wiersze Norwida i rozdrapywać du- szę. Miałam w sobie ogromną fascynację mroczną stroną człowieka. Było we mnie sporo dramatu. Pamiętam, że moja mama cały czas dziwiła się, czemu jestem taka smutna i czemu piszę dołujące wiersze. Tłumaczyłam jej, że to przez to, że świat jest zły. Interesował mnie tylko teatr, żadne filmy i seriale - opowiadała w jednym z wywiadów.

Instagram/Kajra

Jak zaczęła się miłość Kajry i Sławomira?

Ale życie okazało się dalekie od marzeń. Kajra zagrała epizody w kilku filmach i wyjechała do Stanów. Chciała sobie dorobić i pozwiedzać. Pracowała jako kelnerka. W jednym z barów spotkała Zapałę – ten z kolei próbował swoich sił jako piosenkarz. Ponoć zaczepił ją po hiszpańsku, a dopiero kiedy podawała mu pierogi ruskie, zorientował się, że jest Polką.

Zostawił jej napiwek w wysokości swojej tygodniowej pensji. Inna anegdota mówi, że znali się ze studiów, ale Sławomir Kajry nie poznał. Tłumaczył później, że w szkole była grub sza i miała inny kolor włosów. Jak było naprawdę? Nie wiadomo. Faktem jest, że pobyt w Nowym Jorku zmienił ich życie. To właśnie na Long Island narodził się Sławomir – postać sceniczna, którą wszyscy tak dobrze dziś znamy.

Po powrocie do Polski Kajrowicz i Zapała zaczęli razem pracować w Krakowskiej Operze Kameralnej, w programie kabaretowym „Spotkanie z balladą” i w Bardzo Eleganckim Kabarecie Obscenicznym Świntuszki.

- Kiedy na próbie generalnej Sławomir zaśpiewał piękny utwór "Cudowna dziewczyna", to coś poczułam. Ale od razu się opamiętałam, bo to przecież był mój przyjaciel. Nie sądziłam, że ktoś, z kim pracuję i kto jest mi tak bliski, może stać się kimś jeszcze bliższym. Nawet się nie obejrzałam, a został moim mężem - wspominała w jednym z wywiadów Kajra.

Ślub wzięli w 2011 roku, w podróż poślubną polecieli do Tajlandii.

- Było we mnie dużo smutku, dopiero Sławomir wniósł radość do mojego życia – zmienił mnie, otworzył. Wcześniej byłam bardzo poważna - opowiadała.

Instagram/Superkajra

Okazało się, że idealnie się dopełniają. Stworzyli „ognisty związek pełen przyjaźni”. Ale pierwsze wspólne lata nie były łatwe. Z chodzenia na castingi, występów w teatrze i kabaretach nic ważnego nie wynikało. Pewnego dnia w 2015 roku w kuchni wynajmowanego przez nich 18-metrowego mieszkania wybuchła awantura. Po niej Sławomir napisał „Megierę”. Opublikowanej na YouTubie piosenki wysłuchało w ciągu niecałej doby ponad 100 tys. ludzi! Teledysk do niej (z udziałem m.in. Ewy Kasprzyk) stał się hitem. Podobnie zresztą jak kolejne: „Ni mom hektara” i „Aneta”. Dla muzyki, którą trudno było sklasyfikować, Tymon Tymański wymyślił nazwę „rock polo”.

Duet Sławomir i Kajra stał się znany, a po pewnym czasie także rozchwytywany. W 2017 roku płyta „The Greatest Hits” była najlepiej sprzedającym się krążkiem w Polsce, a hit „Miłość w Zakopanem” słychać było dosłownie wszędzie. Tel dysk do tej piosenki został dotychczas wyświetlony na YouTubie aż 236 mln razy! Kajra i Sławomir pojawiali się w roli gwiazd w telewizji (m.in. w „Big Music Quiz” w TVP), a na ich koncertach bawiły się setki tysięcy Polaków. Okazało się, że z rock polo trafili w niszę.

Instagram/Superkajra

Do niedawna chyba nie wszyscy wiedzieli, że Kajra i Sławomir są rodzicami 5-letniego Kordiana. Do tej pory chronili syna przed show-biznesem. Ale to właśnie on zapowiedział (jako lektor z tzw. offu) finałowy występ mamy. W Dniu Dziecka Kajra napisała na Instagramie:

- Kochajcie i rozpieszczajcie swoje dzieci – życie ich nie rozpieści... Mówcie im, jak są piękne, mądre i ważne!!! Tańczcie, bawcie się z nimi, przytulajcie ich każdy smutek i każdą radość! Każdą porażkę i każdy sukces!.

Jaki jest Kordian?

- Nie ma zmiłuj, jest cudowny, uwielbiam spędzać z nim czas i patrzeć, jak się rozwija. To najpiękniejsza rzecz - zachwyca się synem Sławomir.

Przyznaje, że to żona jest bardziej wymagającym rodzicem, ma silną osobowość. I nic dziwnego, bo Kajrze imponują silne kobiety. Takie jak jej mama Leokadia albo Anna Zeman, która projektuje jej stroje sceniczne. To kobiety, które potrafią łączyć życie rodzinne z zawodowym, osiągać sukcesy i znajdować czas na pasje.

- Takie, które bez strachu mówią, co czują, i robią to, co chcą - twierdzi artystka.

Uważa, że miała dużo szczęścia, wychowując się w domu pełnym akceptacji. Dzięki temu potrafi mierzyć się z życiem. Teraz, jeżeli się czegoś obawia, to tylko kłopotów ze zdrowiem i utraty tych, których kocha.

Jedną tragedię już przeżyła: gdy była w szóstym miesiącu ciąży, jej tata zmarł na atak serca, siedząc obok niej na ławce. Opowiedziała o tym łamiącym się głosem w jednym z odcinków „Tańca...”.

- Nie lubię mówić o emocjach, bo mnie to zwyczajnie krępuje. Uwielbiam chować się za moją Kajrę cudowną - wyznała.

EastNews

Na pewno byłoby jej trudniej dojść do finału show, gdyby nie Sławomir.

– Bardzo mnie wspierał przez cały program. Był na próbach, w trakcie każdego odcinka, oglądał pierwsze choreografie - był dla mnie oazą spokoju na pustkowiu strachu. Dzielnie znosił mój paniczny lęk i zmęczenie. Woził wszędzie i dbał, żebym się choć trochę regenerowała. To były trudne miesiące, ale dzięki niemu przeżyłam je najlepiej, jak umiałam – mówi „Party” aktorka.

Nie ukrywa, że związek z Zapałą bardzo ją zmienił jako kobietę. Kiedyś była poważna i zamknięta w sobie, dziś jest bardziej zdystansowana, spokojniejsza i bardziej spontaniczna. Choć nadal ma silny charakter. Rafał Maserak nie bez powodu nazywał ją w żartach „szefową”. Czy już wie, co zrobi z pieniędzmi zarobionymi w „Tańcu...”?

– Od początku istnienia Sławomira i Kajry wszystkie zarobione dzięki zespołowi pieniądze wkładamy w rozwój projektu. W nowe piosenki, teledyski, sprzęt koncertowy, muzyków i ekipę techniczną. Spełniamy swoje muzyczne marzenia, dając też radość innym. Wszystko robimy na światowym poziomie, a to kosztuje – przekonuje Kajrowicz.

Cieszy się, że dzięki programowi zyskała coś więcej niż tylko pieniądze.

– Ostatnie trzy miesiące pokazały, że trenując non stop coś zupełnie nowego, można i grać koncerty, i grać w teatrze czy serialu i być mamą. Da się! – mówi ze śmiechem.

Może więc wkrótce, na fali sukcesu, zobaczymy ją w kolejnym programie? A może Kajra ma już na siebie całkiem nowy pomysł?

– Ciągle dostaję jakieś propozycje, z racji zajętego kalendarza nie zawsze mogę je przyjąć. Ale teraz moje skrzynki z wiadomościami się zapchały. Jestem zaskoczona ich liczbą. Jeszcze połowy nie przeczytałam... – dodaje aktorka.

Wojciech Strozyk/REPORTER

(KZK)