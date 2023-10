Kajra podbiła serca fanów "Tańca z gwiazdami" i dotarła aż do wielkiego finału tanecznego show. Choć programu nie wygrała, to jednak cały udział w programie był dla niej niezapomnianą przygodą, podczas której przeżyła wiele wspaniałych momentów. Niewątpliwie jedną z najbardziej emocjonujących dla niej chwil była zapowiedź finałowego tańca przez jej synka! Żona Sławomira szczerze wyznała nam, co wtedy czuła.

- Oczywiście, że się poryczałam i chwilę mi zajęło, aby skoncentrować się na tym, co jest do zrobienia - zdradziła nam Kajra.

Jak zatem Kajrze udało się powstrzymać te wielkie emocje i skupić na tańcu? Tego i jeszcze więcej dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

