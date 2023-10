Dotąd to głównie Sławomir błyszczał w świetle fleszy. Nic dziwnego, twórca i wykonawca hitu "Miłość z Zakopanem" jest jednym z najpopularniejszych polskich wokalistów. Jednak w ostatnich tygodniach z jego cienia wyszła żona - Magdalena Kajra Kajrowicz. I szybko to na nią skierowały się obiektywy kamer i aparatów.

Kajra w każdym kolejnym odcinku 12. edycji "Tańca z Gwiazdami" udowadniała nie tylko swój taneczny talent, ale też niezwykłą pracowitość i siłę charakteru. Wraz Rafałem Maserakiem zbierała najwyższe noty jurorów i głosy widzów. Tak było do samego finału, w którym uległa jednak aktorowi Piotrowi Mrozowi.

W finałowym odcinku szło jej jednak świetnie. A jej taniec do poruszającej piosenki "Wracam do domu" Justyny Steczkowskiej wzruszył chyba wszystkich. Gwiazda podkreślała jak ważny dla niej jest dom i wszyscy ci, którzy go tworzą. Łez nie krył nawet sam Sławomir. Szczególnie, gdy usłyszał nagranie, w którym ich synek, Kordian zapowiada występ mamy. Chłopczyk przyszedł na świat 5 lat temu - wtedy to Sławomir występował na parkiecie "Tańca z Gwiazdami".

Tuż po finale zapytaliśmy Kajrę o tę łzę i wsparcie męża. Posłuchajcie, co nam powiedziała!

