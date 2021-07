Sławomir szczerze o małżeństwie z Kajrą: "To jest wojna każdego dnia"

Magdalena Kajrowicz na swoim InstaStories pokazała w relacji bryczkę konną. A internauci nie pozostawili na żonie Sławomira suchej nitki, zarzucając jej męczenie zwierząt. Gwiazda postanowiła odnieść się do komentarzy. Jak więc było naprawdę? Zobaczcie, co napisała. Kajra w ogniu krytyki Sławomir Zapała to obecnie jeden z najpopularniejszych muzyków, kojarzony z disco polo. Jego hity m.in. "Miłość w Zakopanem" czy "Megiera" są puszczane w prawie każdej stacji radiowej i śpiewane na największych imprezach w kraju! Muzykowi zawsze na scenie towarzyszy ukochana żona, Kajra. Artystka została właśnie skrytykowana. Wszystko przez relację umieszczoną na InstaStories. Magda pokazała nagranie bryczki... - A fajnie to tak męczyć konie w upał? Proszę się zastanowić nad sobą - Szkoda, że męczy Pani zwierzęta #wstyd - Wsiadać na bryczkę i męczyć konie w taki upał? Wstyd i żenada - rozpisywali się internauci. Zobacz także: Sławomir zostanie gwiazdą Polsatu? Muzyk ma zarobić fortunę za prowadzenie nowego show Filmik z Instagrama gwiazdy zniknął, jednak internauci nie odpuścili i komentarze zaczęły się pojawiać także pod innymi zdjęciami. Magda odniosła się w końcu do krytyki, a także zapowiedziała, że będzie blokować osoby, które nie czytają jej wyjaśnień i powielają nieprawdziwe informacje na temat przejażdżki. - Nie wybrałam się na przejażdżkę !!!!! Tylko doskonale wiadomo z insta że robimy nowy klip i nagle nikt tego nie widzi! A koniki nie jeżdżą po upale - tylko były skamerowane z samego rana :) albo późnym wieczorem :) by było dla nich jak najlepiej. nikt zwierząt nie męczy !!!!!!!!!!! Nie cierpiały !!!!!! Jak robię insta story to rzadko z danej chwili - zazwyczaj z biblioteki. To że sobie ktoś interpretuje story na...