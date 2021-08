"Taniec z Gwiazdami": Ile zarabiają uczestnicy? Sylwester Wilk gorzko: "Nie za takie pieniądze"

Dramatyczne informacje na temat jednego z uczestników wznowionej właśnie edycji „Tańca z gwiazdami” ! Jak informuje Polsat, kilkanaście godzin po występie, Sylwester Wilk trafił do szpitala. Według stacji jego stan okazał się bardzo poważny. Jak czytamy w informacji od stacji, występ Sylwestra Wilka w ostatni piątek do samego końca stał pod znakiem zapytania. Sportowiec, który tańczy w protezie, mógł nie wyjść na parkiet z powodu silnego bólu. Miejsce po amputowanej nodze tak bardzo zostało przeciążone, że sportowiec nie mógł włożyć protezy. Dodatkowo ból był bardzo silny. Nie myśląc zbyt długo, Sylwester pojechał do protetyka, który dopasował mu protezę. Sportowiec wystąpił, nie dając po sobie znać – co więcej - rewelacyjnie wykonał foxtrora, zdobywając bardzo wysokie noty u jurorów - czytamy. Zobacz także: Sylwester Wilk w "Tańcu z Gwiazdami" przyznał, że był adoptowany. Poruszające wyznanie uczestnika show! Sylwester Wilk trafił do szpitala Niestety, to nie zakończyło jego problemów. Stan zdrowia sportowca pogorszył się na tyle, że następnego dnia musiał pojechać do szpitala. Jestem na antybiotyku. Z nogą nieco lepiej, ale jest nadal opuchnięta. Czekam na informacje od lekarzy, co dalej – poinformował. Jak informuje Polsat, Sylwester Wilk opuścił już szpital, ale nie wiadomo na razie czy będzie w stanie wystąpić w najbliższy piątek. Sylwek zawsze trenuje z całych sił. W jego przypadku on sam nie pozwala sobie na taryfę ulgową. Wymaga od siebie maksymalnie dużo – mówi Hania Żudziewicz, taneczna partnerka Sylwestra. – Bardzo przeżywałam jego stan zdrowia. Jestem szczęśliwa, że czuje się lepiej i dochodzi powoli do zdrowia - dodaje. Jak przypomina stacja, już 15...