Już za niespełna 2 tygodnie na antenie Polsatu pojawi się nowy program pt. "Ninja Warrior Polska". Uczestnicy będą musieli zmierzyć się z ciężkim torem przeszkód. Na świecie zabójczą trasę pokonało tylko kilku śmiałków! Niestety, tuż przed rozpoczęciem show jeden z uczestników uległ poważnemu wypadkowi. Sylwester Wilk cudem uniknął śmierci, jednak teraz prosi o wsparcie. W wyniku wypadku lekarze musieli mu amputować nogę. Wilk zbiera na protezę.

Sylwester Wilk miał zadebiutować w nowym programie Polsatu. Niestety, po dwóch tygodniach nagrań uległ poważnemu wypadkowi. Trener personalny wracał z pracy do domu na motocyklu. Zderzył się z samochodem osobowym. Jak sam napisał: "nie było gdzie uciekać".

Dodał, że bardzo dziękuje świadkom, którzy zadzwonili po karetkę i uciskali jego nogę. Z kolei jedna z osób położyła Wilkowi torebkę pod głowę i trzymając za rękę wciąż rozmawiała z nim aż do przyjazdu pogotowia. Świadkowie poinformowali rodziców chłopaka, którzy od razu mogli udać się do szpitala.

Niestety lekarzom nie udało się uratować nogi Sylwestra Wilka. Została ona amputowana pod kolanem. Od uderzenia w asfalt ucierpiał także jego prawy łokieć. Historia bardzo poruszyła samego Alana Andresza, który odwiedził uczestnika programu w szpitalu.

Jak usłyszałem, że odpowiedział lekarzowi, że prosi aby ciąć jak najniżej żeby mógł założyć protezę sportową to mnie rozwaliło! Co za siła tego dzika! Dlatego teraz do Was prośba:) znacie mnie trochę i wiecie jakie mam podejście do życia. Pomóżmy Wilkowi zebrać na protezę bo skubany na to zasługuje! - napisał Alan w sieci.