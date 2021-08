"Taniec z gwiazdami" Oliwia Bieniuk komentuje plotki o romansie z tancerzem! "Spotykamy się..."

Udział Oliwii Bieniuk w "Tańcu z gwiazdami" to jedno z największych zaskoczeń 12. edycji tanecznego show. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka w tym roku zdała maturę i zdecydowała się zrobić rok przerwy zanim pójdzie na studia. Ten czas nastolatka chce wykorzystać bardzo efektywnie. Młoda celebrytka odważnie wkroczyła do show-biznesu od razu biorąc udział w jednym z najpopularniejszych programów, jakim bez wątpienia jest "Taniec z gwiazdami". Oliwia Bieniuk niedawno pochwaliła się relacją ze spotu promocyjnego do programu i pokazała, że na planie tanecznego show panuje świetna atmosfera, a teraz pokazała pierwszą stylizację taneczną. Jest efekt wow! Oliwia Bieniuk pochwaliła się pierwszą stylizacją z "Tańca z gwiazdami" Początkowo udziałem Oliwii Bieniuk w "Tańcu z gwiazdami" byli zaskoczeni nie tylko fani programu, ale również sama nastolatka nie mogła uwierzyć, że otrzymała taką propozycję i jak sama przyznała, od razu się zgodziła: Początkowo nie mogłam uwierzyć, że to wszystko dzieje się naprawdę. Ale bardzo się z niej ucieszyłam. Decyzja była spontaniczna i podjęłam ją chyba od razu. Po prostu wiedziałam, że chcę to zrobić. Muszę przyznać, że tata był zszokowany propozycją. Właściwie tak jak ja! Wiem jednak, że będzie mi bardzo kibicował od pierwszej minuty na parkiecie - wyznała Oliwia Bieniuk w rozmowie z "Party". Teraz córka Anny Przybylskiej może liczyć na wsparcie swojego taty Jarosława Bieniuka, który do tej pory starał się, aby córka skupiała się na nauce, a karierę odłożyła na czas po maturze oraz babci. Krystyna Przybylska ostatnio przyznała, że jej jej wnuczka kocha taniec i ma ogromne wsparcie, dzięki czemu z pewnością poradzi sobie w "Tańcu z gwiazdami" . Moja wnuczka to...