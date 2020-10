"Taniec z Gwiazdami": Widzowie nie chcą powrotu Sylwestra Wilka do programu! "Mało honorowe, sam zrezygnował"

Widzowie nie są zadowoleni z decyzji przywrócenia Sylwestra Wilka do "Tańca z Gwiazdami". W dzisiejszym odcinku z show odpadły aż dwie pary. Bogdan Kalus i Lenka Klimentova z powodu zarażenia koronawirusem nie mogą wziąć dalej udziału, a w dzisiejszym odcinku z programem pożegnali Anna Karwan i Kamil Kuroczko, który wystąpił w zastępstwie Janka Klimenta. Internauci uważają, że produkcja powinna pozwolić pozostać w grze Annie Karwan, która swoją pracą zasłużyła na drugą szansę. Dlaczego widzowie nie chcą powrotu Sylwestra Wilka?

Sylwester Wilk był uczestnikiem aktualnej edycji "Tańca z Gwiazdami" jednak z powodów zdrowotnych niecały miesiąc temu dobrowolnie zrezygnował z udziału w show. Powodem był fakt, że nie będzie mógł nosić protezy przez najbliższy miesiąc. W swoim ostatnim odcinku zatańczył bez niej, jednak mimo takiej przeszkody uzyskał od jurorów maksymalną liczbę punktów.

Podczas dzisiejszego odcinka z "Tańca z Gwiazdami" odpadła Anna Karwan i Kamil Kuroczko, który pojawił się w zastępstwie zarażonego koronawirusem Janka Klimenta. W dalszych zmaganiach o "kryształową kulę" nie wezmą udziału również Bogdan Kalus i Lenka Klimentowa, którzy również przebywają na kwarantanie. Decyzją produkcji w przyszłym tygodniu do programu wróci Sylwester Wilk i Hanna Żudziewicz. Widzowie nie są zadowoleni z takiej decyzji:

- Trochę to mało honorowe... W stosunku do innych par... O ile się nie mylę to sam zrezygnował 🤷🏻‍♂️🤔

- Mógł po prostu nikt nie odpaść. Według mnie to nie w porządku do pozostałych uczestników

- To jest kurde nie sprawiedliwe

- Myślę, że byłoby to trochę niesprawiedliwe, gdyby trafili do finału, aczkolwiek fajnie będzie ich zobaczyć.

Decyzja niesprawiedliwa względem wszystkich uczestników dzisiejszego odcinka, pan Sylwester sam zrezygnował i ominął przez to kilka odcinków, które pozostałe osoby musiały przejść by być w tym miejscu, a Sylwester dostaje dziką kartę mimo wszystko.