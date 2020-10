"Taniec z Gwiazdami": Widzowie hejtują Sylwestra Wilka oraz produkcję! Gwiazdor ostro odpowiada! 

To, co się wydarzyło w ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami", ciężko tak łatwo zrozumieć. Z powodu coraz większej ilości zakażeń koronawirusem, jedna z par, Bogdan Kalus i Lenka Klimentova, została wysłana na kwarantannę, co oznacza koniec ich przygody w show. Nie zobaczyliśmy również Janka Klimenta (także przez kwarantannę), a więc Anna Karwan musiała zatańczyć z Kamilem Kuroczko. I choć wszyscy myśleli, że z programu nie odpadnie nikt, okazało się, że tuż przed półfinałem z show pożegnać musi się właśnie Karwan. Ale to nie koniec niespodzianek - produkcja zadecydowała, że do "Tańca z Gwiazdami" wróci Sylwester Wilk, niepełnosprawny sportowiec, który zrezygnował z udziału przez poważną kontuzję, kilka tygodni temu. To zupełnie nie spodobało się niektórym widzom. Uczestnik musiał zareagować na hejt!

Sylwester Wilk wraca do "Tańca z Gwiazdami"!

Takiego odcinka jeszcze nie było. Ilość zaskoczeń, związanych także z koronawirusem, przeszła wszelkie oczekiwania. Na sam koniec odcinka produkcja zaserwowała widzom prawdziwy twist! Z programem pożegnała się Anna Karwan, wrócił zaś Sylwester Wilk. Niektórzy widzowie są wprost oburzeni! Najczęściej powtarzana opinia to taka, że Wilk odpadł kilka tygodni temu i nie powinien tak nagle wracać do gry o finał. Inni twierdzą, że skoro z show musieli rozstać się Kalus i Klimentova, eliminacja Anny była zupełnie niepotrzebna:

Dlaczego w ogole musieli odpaść, skoro inna para z powodu kwarantanny zostala wyelimimowana? I jeszcze przywrocona para, ktora dawno pozegnala sie z programem. Żenada i brak logiki. Tak w ogóle to nie powinien dzisiaj nikt odpaść dlatego że ten cały Bogdan jest nieobecny bo kwarantanna itp. to jest niesprawiedliwe serio. ! Nie rozumiem decyzji, gdzie powraca ten z protezą ... który tyle czasu nie trenował ... dlaczego nie powiedzieli ze z tego wzgledu zostaje Ania Karwan ?? Było mi przykro xd Totalna niesprawiedliwość. Po pierwsze dzisiaj nikt nie powinien odpaść skoro Pan Klaus nie tańczy. Po drugie skrzywdzono ją brakiem stałego partnera. A upokorzono przywracając parę która dawno temu odpadła. - czytamy na Facebooku show. (pisownie oryginalne).

Dostaje się również Sylwestrowi. Niektórzy widzowie twierdzą, że nie powinien wracać do programu, ponieważ miał zbyt długą przerwę. Wilk, w najnowszym poście, postanowił odnieść się do wszelkich hejtów i ostrych opinii:

Decyzją produkcji w dniu dzisiejszym wracam do programu @tanieczgwiazdami 🔥



Wielu z Was zapewne stwierdzi, że to niesprawiedliwe, bo:

- inny trenowali a ja "odpoczywałem"

- przecież już raz "odpadłem" z programu

- "niepełnosprawność się sprzedaje"

Macie prawo tak twierdzić, nikt Wam tego nie zabrania.



Powiem tylko tyle:

- moje "odpoczywanie" to ostatnie 4 tygodnie spędzone na jeżdżeniu od lekarza do lekarza i ciągle zażywanie antybiotyku.

- moje "odpadnięcie" to zakaz od lekarza i moja samodzielna decyzja o odejściu z programu.

- moja "sprzedawalna niepełnosprawność" to 4 odcinki, w których za każdym razem opinią Jury byłem w Top 3.



Czy to fair, czy nie fair - nie mi to oceniać.

Ja wiem jedno - Jest robota do zrobienia i trzeba ją zrobić jak najlepiej.

Reszta mnie nie interesuje.

Za tydzień Sylwester Wilk spotka się na parkiecie z Julią Wieniawą, Sylwią Lipką oraz Edytą Zając. Szykuje się zacięta rywalizacja o półfinał! A Wy co sądzicie o zmianach w show?

Z show odpadła Anna Karwan, której zwykle towarzyszył Jan Kliment.

East News

W walce o zwycięstwo pozostali m.in. Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino.