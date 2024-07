Tamara Arciuch chce odejść z serialu "M jak miłość" - donosi najnowsze "Party". Dlaczego aktorka zdecydowała się podjąć taką decyzję i co teraz zamierza? Początkowo spekulowano, że może to mieć związek z decyzją TVP, która po 16 latach emisji planowała zdjąć popularną telenowelę z ekranu. Ostatecznie ustalono, że losy rodziny Mostowiaków i pozostałych bohaterów "M jak miłość" widzowie będą mogli śledzić co najmniej do końca tego roku. Niewykluczone jednak, że po wakacjach fani serialu nie zobaczą w nim Tamary Arciuch, która wciela się w postać Anny Gruszczyńskiej - przyrodniej siostry Hanki Mostowiak, granej niegdyś przez Małgorzatę Kożuchowską. Powód?

Mówi się, że producent serialu Tadeusz Lampka nie ma już pomysłu na postać graną przez Tamarę i planuje uśmiercić jej bohaterkę. A że atmosfera na planie nie jest najlepsza, to sama Tamara też rozważa odejście z produkcji - zdradza informator "Party".

Czy Tamara Arciuch dostała już nowe propozycje pracy? Wiadomo tylko, że TVP rozważa zatrudnienie jej w dwóch nowych produkcjach. Poza tym w czerwcu aktorka zaczyna zdjęcia do drugiej transzy serialu TVN "Druga Szansa".

Tamara Arciuch planuje rodzinny urlop z partnerem Bartkiem Kasprzykowskim.

Tamara Arciuch, podobnie jak kiedyś Małgorzata Kożuchowska, planuje odejść z serialu "Ma jak miłość".