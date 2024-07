Podczas rozdania Telekamer wszyscy zastanawiali się, jak Tamara Arciuch, która pod koniec listopada urodziła córkę Nadię, tak szybko wróciła do zgrabnej figury.

Tamara jest teraz o trzy kilogramy szczuplejsza, niż była rok temu – mówi „Fleszowi” znajoma aktorki.

Jak to możliwe? Tamara Arciuch na początku ciąży bardzo schudła, dlatego finalnie, pod koniec ciąży, przytyła 6 kilo. Z tego też powodu szybko udało jej się wrócić do formy. Aktorka miała niewiele do „zrzucania” i dziś wygląda teraz lepiej niż przed ciążą.

Jak schudła Tamara Arciuch?

Gdy aktorka wróciła ze szpitala do domu, zaczęła dużo spacerować, a od niedawna też uprawiać marszobiegi. Kiedy ma więcej czasu, robi zestaw ćwiczeń wzmacniających mięśnie, opracowany specjalnie dla niej przez trenerkę Agnieszkę Szczepaniak. W zgubieniu ciążowych kilogramów pomogło Tamarze także to, że cały czas karmi piersią. Do pracy aktorka zamierza wrócić dopiero po siedmiu miesiącach przerwy, i to też nie w pełnym wymiarze.

Chcę cieszyć się tymi niezwykłymi chwilami z córeczką, bo one szybko mijają” - powiedziała gwiazda w „Dzień dobry TVN”.

