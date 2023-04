Jakiś czas temu Tamara Arciuch świętowała urodziny najstarszego syna. Uroda Krzysztofa podbiła serca internautek. Teraz aktorka ma kolejny powód do dumy. Dokładnie 11 lat temu, 3 czerwca, urodził się jej młodszy syn Michał. Do wzruszającego postu z okazji urodzin jednak wkradł się błąd. Tamara dostała mnóstwo komentarzy dotyczących pomyłki. O co chodziło? Zobacz także: Tamara Arciuch pokazała zdjęcie dzieci! Jeden szczegół zwrócił szczególną uwagę internautów Tamara Arciuch świętuje urodziny syna. Internauci wytykają jej błąd. O co chodzi? Tamara Arciuch jest mamą trojga dzieci. Jej młodszy syn Michał obchodzi właśnie swoje jedenaste urodziny. Aktorka zamieściła zdjęcie solenizanta i napisała: Mój najpiękniejszy prezent na imieniny ma już 11 lat. ❤️3.06.2010 godz 23.33. #urodziny #prezent #birthday #son #Michał # imieniny Internauci szybko przeliczyli, że według wpisanych dat Michał powinien skończyć 10 a nie 11 lat. Jak to możliwe, że jego mama mogła się pomylić? - Piękne zdjęcie ale chyba nie 11 lat jeżeli urodzony w 2010 a teraz jest 2020 😉 - Mój syn urodził się w 2009 roki. Literówka przy wpisywaniu. Nie wiem jakim cudem ale juz poprawiłam. Dzięki moim spostrzegawczym followersom.😍 - odpowiedziała Tamara Komentarzy na temat pomyłki pojawiło się zdecydowanie więcej: - A nie 10 lat ? Jeśli urodził się w 2010 r. ? 🤔🤔🤔 - Wyszłam na blondi co nie umie liczyć. Mój syn urodził się oczywiście w 2009. Błąd przy wpisywaniu... Na szczęście Tamara podeszła do całej sytuacji z dystansem, podobnie jak jej fani. A my dołączamy się do urodzinowych życzeń dla Michała! Zobacz także: Tamara Arciuch pokazała zdjęcia przystojnego syna. Internautki są...