Już w najbliższą niedzielę Telewizyjna Jedynka wyemituje kolejny odcinek ósmej edycji "Sanatorium miłości". Produkcja ujawniła właśnie, co wydarzy się w programie. Do sieci trafił fragment szczerzej rozmowy Bożeny i Emilii. Będą walczyć ze sobą o serce Henryka?

Produkcja pokazała fragment 3. odcinka "Sanatorium miłości"

Zaledwie kilka dni temu widzowie Telewizyjnej Jedynki zobaczyli drugi odcinek programu z udziałem samotnych seniorów. Uczestnicy "Sanatorium miłości" mieli dość Basi, ale nie tylko ten wątek wywołał ogromne emocje wśród widzów. Spore wzruszenie wzbudziła informacja w sprawie Wiesława. Niestety, uczestnik musiał opuścić "Sanatorium miłości".

Teraz wszyscy czekaja na kolejną odsłonę randkowego show z udziałem seniorów, a produkcja podgrzewa atmosferę publikując fragment trzeciego odcinka.

Bożena i Emilia upatrzyły już sobie pana. Tego samego! Czy będzie rywalizacja? Nowy odcinek „Sanatorium miłości” w niedzielę o 21:25 w TVP1 czytamy na oficjalnym profilu programu na Instagramie.

My z Bożenką nie będziemy rywalizować o Henia, ale chętnie go przygarniemy, może ten trójkącik będzie fajny komentuje na nagraniu Emilia.

Pod nagraniem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani kibicują zarówno Bożenie jak i Emilii. Uczestniczki skradły serca widzów swoim zachowaniem w programie.

Bardzo fajne kobietki

Obie urodziwe i bardzo sympatyczne komentują fani programu.

Jak myślicie, która z pań ma szansę zdobyć serce Henryka?

Awantura i nowy uczestnik w "Sanatorium miłości"

Co jeszcze wydarzy się w programie TVP? Już w minioną niedzielę stało się jasne, że w trzecim odcinku "Sanatorium miłości" pojawi się nowy uczestnik i dojdzie do kolejnej awantury z Basią. Warto przypomnieć, że ostatnio Basia zabrała głos tuż przed kolejnym odcinkiem "Sanatorium miłości". Jedna z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek ósmej edycji nagle zwróciła się do widzów, czym wywołała lawinę kometarzy.

Będziecie ogladać kolejną odsłonę "Sanatorium miłości"? My z pewnością.

Zobaczcie fragment nowego odcinka.

