Lilla z "Sanatorium miłości" zwróciła się do fanów hitu Telewizyjnej Jedynki. Kilka dni po emisji drugiego odcinka w mediach społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie, w którym głos zabrała jedna z najsympatyczniejszych uczestniczek programu z udziałem seniorów. Co powiedziała Lilla i jak zareagowali internauci?

W minioną niedzielę widzowie Telewizyjnej Jedynki zobaczyli drugi odcinek ósmej już edycji "Sanatorium miłości". W najnowszej odsłonie programu nie brakowało ogromnych emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Niestety, jeden z uczestników musiał opuścić "Sanatorium miłosci", z kolei pozostali mieli dość Basi, z którą doszło do kolejnej awantury.

W drugim odcinku Marta Manowska ogłosiła również, kto zdobył tytył Kuracjusza Odcinka. Okazało się, że najwięcej głósów od pozostałych uczestników otrzymała Lilla i to właśnie ona w nagrodę mogła zaprosić kogoś na randkę.

Teraz do sieci trafiło krótkie nagranie z Lillą, która zwróciła się do widzów "Sanatorium miłości".

Kochani widzowie, na dzień dzisiejszy ja byłam wybrana Kuracjuszką Odcinka, natomiast na dalsze niespodzianki zapraszamy w kolejnych odcinkach, w kolejną niedzielę zapowiedziała Lilla.

Pod nagraniem głos zabrała również produkcja.

Czy wszyscy już pogratulowali Lilli tytułu Kuracjuszki Odcinka? Teraz jest okazja! ogłoszono w mediach społecznościowych.

Filmik z Kuracjuszą Odcinka zachwycił internautów. Patrząc na komentarze publikowane w mediach społecznościowych wynika jasno, że widzowie pokochali Lillę.

Lilla, jesteś świetną, życiową kobietką! Dużo miłości

Świetna jesteś, pełną energii fajną kobietką. Miło mi się Panią ogląda i super poczucie humorku ma Pani. Czekam z niecierpliwością na koleiny odcinek czytamy w komentarzach.

Przypominamy, że już w najbliższą niedzielę Telewizyjna Jedynka wyemituje 3. odcinek "Sanatorium miłości", a w nim nowy uczestnik i kolejna awantura z Basią.

