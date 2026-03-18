Jest komentarz Lilli po ostatnim odcinku "Sanatorium miłości". Fani od razu zareagowali
W mediach społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie z Lillą z najnowszej edycji "Sanatorium miłości". Uczestniczka zabrała głos ws. wydarzeń z drugiego odcinka programu i zwróciła się do widzów. Co powiedziała Lilla i jak zareagowali internauci? Momentalnie posypały się komentarze. Sprawdź szczegóły.
Lilla z "Sanatorium miłości" zwróciła się do fanów hitu Telewizyjnej Jedynki. Kilka dni po emisji drugiego odcinka w mediach społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie, w którym głos zabrała jedna z najsympatyczniejszych uczestniczek programu z udziałem seniorów. Co powiedziała Lilla i jak zareagowali internauci?
Lilla z "Sanatorium miłości" nagle zwróciła się do widzów
W minioną niedzielę widzowie Telewizyjnej Jedynki zobaczyli drugi odcinek ósmej już edycji "Sanatorium miłości". W najnowszej odsłonie programu nie brakowało ogromnych emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Niestety, jeden z uczestników musiał opuścić "Sanatorium miłosci", z kolei pozostali mieli dość Basi, z którą doszło do kolejnej awantury.
W drugim odcinku Marta Manowska ogłosiła również, kto zdobył tytył Kuracjusza Odcinka. Okazało się, że najwięcej głósów od pozostałych uczestników otrzymała Lilla i to właśnie ona w nagrodę mogła zaprosić kogoś na randkę.
Teraz do sieci trafiło krótkie nagranie z Lillą, która zwróciła się do widzów "Sanatorium miłości".
Kochani widzowie, na dzień dzisiejszy ja byłam wybrana Kuracjuszką Odcinka, natomiast na dalsze niespodzianki zapraszamy w kolejnych odcinkach, w kolejną niedzielę
Pod nagraniem głos zabrała również produkcja.
Czy wszyscy już pogratulowali Lilli tytułu Kuracjuszki Odcinka? Teraz jest okazja!
Fani zachwyceni Lillą z "Sanatorium miłości"
Filmik z Kuracjuszą Odcinka zachwycił internautów. Patrząc na komentarze publikowane w mediach społecznościowych wynika jasno, że widzowie pokochali Lillę.
Lilla, jesteś świetną, życiową kobietką! Dużo miłości
Świetna jesteś, pełną energii fajną kobietką. Miło mi się Panią ogląda i super poczucie humorku ma Pani. Czekam z niecierpliwością na koleiny odcinek
Wy również kibicujecie Lilli? Przypominamy, że już w najbliższą niedzielę Telewizyjna Jedynka wyemituje 3. odcinek "Sanatorium miłości", a w nim nowy uczestnik i kolejna awantura z Basią. Będziecie oglądać?
