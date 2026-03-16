Nowy uczestnik i kolejna awantura z Basią. Jest zwiastun 3. odcinka "Sanatorium miłości"
W drugim odcinku "Sanatorium miłości" doszło do przykrej sytuacji. Wiesław, który zasłabł, nie został dopuszczony przez lekarzy do pobytu w sanatorium w Konstancinie-Jeziornej. To wiązało się również z tym, że musiał opuścić program "Sanatorium miłości". Problemy zdrowotne Wiesława spowodowały, że musi skupić się na sobie. To skutkowało również zmianami wśród uczestników. W zwiastunie trzeciego odcinka, Marta Manowska przedstawiła kuracjuszom nowego uczestnika.
Takiego obrotu spraw nie spodziewali się nie tylko widzowie, ale również sami uczestnicy "Sanatorium miłości". To niestety koniec przygody Wiesława w programie. Jednak te kilka dni pozwoliły mu zbudować z Teresą taką wieź, która nie została przekreślona, przez koniec pobytu uczestnika w sanatorium. Marta Manowska miała jednak dla pozostałych niespodziankę. Na miejsce Wiesława przyszedł nowy uczestnik.
Zwiastun 3. odcinka "Sanatorium miłości". Basia znowu wywołała niechęć
Drugi odcinek "Santorium miłości" przyniósł ogrom emocji. Doszło do awantury uczestników "Sanatorium miłości" z Basią, której mocna osobowość, powoli wszystkim się już daje we znaki. Chociaż uczestnicy podchodzą do koleżanki z rezerwą, chcą dać jej kolejną szansę na poprawę. Ewa odrzuciła zaloty Mike'a, który już od tzw. "speed datingu" nie myśli o żadnej z kobiet, prócz niej. Najwięcej emocji jednak wywołały problemy zdrowotne Wiesława, które skutkowały tym, że musiał opuścić "Sanatorium miłości".
Trzeci odcinek "Sanatorium miłości" zapowiada się równie emocjonująco, co poprzednie. Z umieszczonego na końcu 2. odcinka fragmentu, dowiadujemy się, że pomiędzy uczestnikami a Basią doszło do kolejnego spięcia. Kuracjusze kopali ziemniaki, a Basia kolejny raz zaznaczała swoją obecność w grupie:
Nie ona nie rzuca mi w twarz, co ona!
Ja uważam, że ona jest toksyczną osobą, tak
Nowy uczestnik w "Sanatorium miłości"
Swoje konsekwencje będzie jeszcze miało odejście Wiesława z "Sanatorium miłości". Niestety uczestnik miał problemy ze zdrowiem, po tym jak omdlał w pokoju, lekarze zdecydowali, że nie mogą dopuścić go do zabiegów w sanatorium. Chociaż Wiesław spędził w programie tylko kilka dni i nie miał okazji bliżej poznać Teresy, która wyraziła nim zainteresowanie, to wygląda na to, że nic nie stanie im na przeszkodzie. Teresa odwiedziła Wiesława po wizycie lekarzy i dała mu swój numer:
Tylko się nie zakochuj w kim innym
Nie, nie ja już sobie Ciebie upatrzyłam. Przyrzekaj, że będziesz dbał o siebie
Również Marta Manowska ma nadzieję, że to będzie jedna z najpiękniejszych historii programu, chociaż nie będzie mogła rozwijać się przed kamerami. Odejście Wiesława z "Sanatorium miłości" wiązało się także z kolejnymi zmianami. Do grona kuracjuszy dołączył nowy uczestnik. W zwiastunie 3. odcinka Marta Manowska mówi:
A ja Wam chciałam powiedzieć, że Aleksander to jest nasz nowy bohater
"Się chwyciłem za głowę i mówię, to jest niemożliwe" - powiedział Henryk. Już nie możemy doczekać się kolejnego odcinka.
