Takiego obrotu spraw nie spodziewali się nie tylko widzowie, ale również sami uczestnicy "Sanatorium miłości". To niestety koniec przygody Wiesława w programie. Jednak te kilka dni pozwoliły mu zbudować z Teresą taką wieź, która nie została przekreślona, przez koniec pobytu uczestnika w sanatorium. Marta Manowska miała jednak dla pozostałych niespodziankę. Na miejsce Wiesława przyszedł nowy uczestnik.

Zwiastun 3. odcinka "Sanatorium miłości". Basia znowu wywołała niechęć

Drugi odcinek "Santorium miłości" przyniósł ogrom emocji. Doszło do awantury uczestników "Sanatorium miłości" z Basią, której mocna osobowość, powoli wszystkim się już daje we znaki. Chociaż uczestnicy podchodzą do koleżanki z rezerwą, chcą dać jej kolejną szansę na poprawę. Ewa odrzuciła zaloty Mike'a, który już od tzw. "speed datingu" nie myśli o żadnej z kobiet, prócz niej. Najwięcej emocji jednak wywołały problemy zdrowotne Wiesława, które skutkowały tym, że musiał opuścić "Sanatorium miłości".

Trzeci odcinek "Sanatorium miłości" zapowiada się równie emocjonująco, co poprzednie. Z umieszczonego na końcu 2. odcinka fragmentu, dowiadujemy się, że pomiędzy uczestnikami a Basią doszło do kolejnego spięcia. Kuracjusze kopali ziemniaki, a Basia kolejny raz zaznaczała swoją obecność w grupie:

Nie ona nie rzuca mi w twarz, co ona! denerwowała się Ewa.

Ja uważam, że ona jest toksyczną osobą, tak - powiedziała Teresa, chociaż do końca nie dało się wyczytać o kim mówi.

Nowy uczestnik w "Sanatorium miłości"

Swoje konsekwencje będzie jeszcze miało odejście Wiesława z "Sanatorium miłości". Niestety uczestnik miał problemy ze zdrowiem, po tym jak omdlał w pokoju, lekarze zdecydowali, że nie mogą dopuścić go do zabiegów w sanatorium. Chociaż Wiesław spędził w programie tylko kilka dni i nie miał okazji bliżej poznać Teresy, która wyraziła nim zainteresowanie, to wygląda na to, że nic nie stanie im na przeszkodzie. Teresa odwiedziła Wiesława po wizycie lekarzy i dała mu swój numer:

Tylko się nie zakochuj w kim innym poprosił Wiesław.

Nie, nie ja już sobie Ciebie upatrzyłam. Przyrzekaj, że będziesz dbał o siebie odpowiedziała.

Również Marta Manowska ma nadzieję, że to będzie jedna z najpiękniejszych historii programu, chociaż nie będzie mogła rozwijać się przed kamerami. Odejście Wiesława z "Sanatorium miłości" wiązało się także z kolejnymi zmianami. Do grona kuracjuszy dołączył nowy uczestnik. W zwiastunie 3. odcinka Marta Manowska mówi:

A ja Wam chciałam powiedzieć, że Aleksander to jest nasz nowy bohater

"Się chwyciłem za głowę i mówię, to jest niemożliwe" - powiedział Henryk. Już nie możemy doczekać się kolejnego odcinka.

