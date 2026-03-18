7. edycja „Sanatorium miłości” od początku cieszy się ogromną popularnością i zapewnia widzom ogromne emocje nie tylko za sprawą randek i wspólnych zadań dla uczestników, ale dzięki jednej z uczestniczek, Barbarze. To ona budzi spore kontrowersje, a jej zachowanie jest szeroko komentowane w sieci. To jeszcze nie wszystko. Okazuje się, że nie tylka Basia potrafi zaskoczyć widzów, ale i produkcja "Sanatorium miłości". Właśnie ogłosili nowy casting, a w nim duze zmiany...

Casting do „Sanatorium miłości” otwarty dla obcokrajowców

Produkcja reality show TVP otworzyła casting do kolejnej edycji „Sanatorium miłości” i tym razem zmieniła kluczową zasadę udziału. Do zgłoszeń dopuszczono nie tylko osoby z polskim obywatelstwem, ale także cudzoziemców. Warunek jest jasny, bo obcokrajowiec musi mieszkać w Polsce i mieć uregulowany prawnie status.

Zgodnie z regulaminem uczestnikiem programu może zostać także osoba posiadająca obywatelstwo innego państwa, o ile ma zezwolenie na stały pobyt w Polsce lub status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej - czytamy w ogłoszeniu na stronie TVP

Ogłoszenie o starcie naboru pojawiło się też na oficjalnej stronie programu na Facebooku, a zmiana błyskawicznie zwróciła uwagę fanów formatu. Program od lat opiera się na formule randkowej dla singli 60+, a nowa ścieżka zgłoszeń ma objąć także tych, którzy żyją w Polsce na stałe, choć formalnie są obywatelami innego kraju.

Ruszył casting do kolejnej edycji Sanatorium miłości TVP !Ważna zmiana w zasadach! Po raz pierwszy w historii do programu mogą zgłaszać się także obcokrajowcy! - informuje produkcja na Facebooku

Internauci zaskoczeni zmianami w kolejnej edycji „Sanatorium miłości”

W komentarzach pojawiały się głosy niezadowolenia dotyczące nowej formuły programu "Sanatorium miłości". Internauci w komentarzach piszą wprost, że w Polsce mamy mnóstwo emerytów, którzy są chętni, aby szukać swoje drugiej połówki w randkowym hicie Telewizji Polskiej.

Mało mamy w tym kraju emerytów?Myślę,że jest bardzo dużo chętnych z naszego pięknego kraju,więc obcokrajowcy byliby zbyteczni

Po co obcokrajowcy ? Brakuje zwykłych przeciętnych rodaków ? Musicie szukać sensacji ? Macie ochotę na jakieś ukraińskie pary albo osoby, co nie mówią po polsku i nam zafundujecie napisy albo lektora ?

Z drugiej strony pojawiają się też słowa poparcia dla decyzji produkcji "Sanatorium miłości". Niektórzy widzowie podkreślają, że już wcześniej pojawiali się uczestnicy, którzy na stałe mieszkali poza granicami Polski.

Ale już w Edycjach uczestniczyli z zagranicy .. Włochy , Irlandia , Norwegia , USA itd .. czyli żadna nowość

Jak oceniacie tę zmianę w "Sanatorium miłości"?

