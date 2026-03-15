Kolejne ogromne emocje w "Sanatorium miłości". Nieoczekiwanie dla wszystkich Wiesław z powodów zdrowotnych musiał opuścić program, a Marta Manowska nie kryła łez. Potem przyszedł czas na zaskakującą rozrywkę, którą zwyciężyła Lilla i wygrała randkę. Z kolei u Mike'a i Ewy zdecydowane ochłodzenie relacji. Na koniec wkroczyła Basia i zdążyła zdenerwować dosłownie wszystkich... Co jeszcze się wydarzyło?

Pierwsze randki w "Sanatorium miłości"

Na wspólną randkę na łonie natury wybrali się Lilla i Henryk J. Po początkowych zaskakujących przygodach na kajaku, w końcu mogli spędzić czas tylko we dwoje. Okazało się, że nie tylko nie szczędzą sobie czułości i pojawił się nawet buziak, ale nawet skracają dystans i Lilka z nieukrywaną przyjemnością oparła głowę o Henryka. Rozmowa przebiegała w miłej atmosferze, a Henryk nie ukrywa, że jest zainteresowany Lillą, ale jeszcze chce wstrzymać się z ostateczną decyzją.

Henio podoba mi się jako mężczyzna. Fajny jest, przystojny i przede wszytskim ciepły. W moim przypadku, co ja mam więcej wyszukiwać. wyznała Lilla

Uważam, że może i by mogła zawrócić mi w głowie. wyznał Henryk

Z kolei u Bożenki i Zbigniewa robi się coraz intymniej. Uczestniczka podczas rozmowy z lekarzem przyznała, że ma ogromny temperament i wygląda na to, że ta para też jest już ze sobą coraz bliżej. Wspólna randka, rozmowy i masaż pokazały, że być może już niebawem ogłoszą oficjalnie, że chcą tworzyć relację.

Bożenka jest kobietą, która wzbudza w mężczyznach zachwyt i pożądanie. Jest przepiękną kobietą. wyznał Zbigniew

To, że zaprosił mnie na randkę, to jest może wstęp do fajnej relacji, do przyjaźni. dodała Bożenka

Ewa odrzuciła Mike'a w "Sanatorium miłości"

Mike od początku nie ukrywał, że jest zainteresowany Ewą. O poranku obdarował ją różą, a Ewa nie kryła zmieszania. Szybko się okazało, że nie odwzajemnia ona uczuć uczestnika i dość szybko zdecydowała się dać mu kosza:

Jesteś dla mnie troszeczkę za szybki. Masz być sobą, nie możesz nic udawać, albo Cię ta osoba zaakceptuje albo nie. No co mogę powiedzić, twoja osoba jakoś nie poruszyła moich zmysłów. Mówimy sobie szczerze. - powiedziała wprost Ewa

Smutno mi, smutno - powiedział poruszony Mike

Awantura Basi i uczestników w "Sanatorium miłości"

Popołudniu w "Sanatorium miłości" Basia zarządziła dla wszystkich chwilę relaksu połączoną z tzw. "uziemianiem". Początkowo atmosfera była luźna i wszyscy dobrze się bawili, a nawet żartowali. Sytuacja zmieniła się, kiedy Basia zaczęła flirtować z zaskoczonym Pawłem:

Afirmuję, żeby Paweł mnie nigdy nie zdradził. Duszą i sercem. Dusza i serce się otwiera na Pawła. Stoję naprzeciwko Pawła. - wyznała Basia

Ale ciałem możesz zażartowała Ewa wprost do Pawła

Ja się odsunę, żeby mnie nie poraziło - dodał Mike

A Paweł na kogo się otwierasz? - zapytała Bożenka i usłyszała: Na Bożenkę się otwieram kontynuowała temat Bożenka

Basia niezrażona żartami kontynouwała wymyśloną przez siebie zabawę. I zaczęła mówić o języku miłości zamiast nienawiści. Na te słowa zareagowała nawet spokojna do tej pory Tereska, a pozostali zarzucili Basi, że mówi coś innego, a jej zachowanie jest wprost przeciwne do jej słów:

Ja życzę, żeby język miłości zagościł w naszych sercach, nie język nienawiści, którą mamy na co dzień w życiu. Dlaczego nie ma tego języka porozumienia i miłości? - powiedziała Basia

To gdzie Ty Basiu chodzisz? Bo ja chodzę i wszyscy się do mnie uśmiechają i mi jest dobrze... - wyznała Teresa

Cicho! krzyknęła Basia

A to nie był język nienawiści? - zapytała grupa po słowach Basi

Tak jest cały czas... My nie możemy nic powiedzieć - powiedziała Ewa

Ale pozwól się im wypowiedzieć - dodał Zbigniew, a Mike oznajmił: Mówisz o przyjaźni, a robisz co innego

Uczestnicy "Sanatorium miłości" mają dość, że Basi nie można przerwać, za to ona przerywa każdemu, a wręcz nie pozwala dojść innym do głosu. Tymczasem Basia widzi to inaczej:

Dziewczyny mają jakieś zagrania. Jak się zmówią to są przeciwko mnie

fot. screen "Sanatorium miłości"

