Basia z "Sanatorium miłości" znów wywołała ogromne emocje. Najbardziej kontrowersyjna uczestniczka ósmej edycji programu dla samotnych seniorów nagle zwróciła się do widzów programu. Do sieci trafiło krótkie nagranie z Basią.

Chociaż ósma edycja "Sanatorium miłości" dopiero co się rozpoczęła to już wywołuje mnóstwo emocji. Już w premierowej odsłonie programu doszło do pierwszej awantury, a Basia z "Sanatorium miłości" podpadła fanom show. Zachowanie uczestniczki oburza nie tylko widzów, ale i samych uczestników, którzy mają dość humorów swojej koleżanki.

W drugim odcinku hitu Telewizyjnej Jedynki doszło do awantury Basi z z pozostałymi uczestnikami "Sanatorium miłości". Basia nie wytrzymała i uciszała koleżanki, które próbowały zwracać jej uwagę. Od emisji najnowszego odcinka minęło zaledwie kilka dni, ale teraz do sieci trafiło nagranie, w którym Basia zwróciła się do widzów. Co powiedziała? Uczestniczka z radością zaprasza na nowy odcinek programu.

Drodzy widzowie zapraszam was serdecznie, u nas się bardzo dużo dzieje. Zapraszam wszystkich widzów, także do zobaczenia! Buziaczki wysyłam wam, wszystkiego najlepszego, zapraszam do ''Sanatorium miłości''! mówi Basia.

Nagranie, w którym Basia zaprasza do oglądania "Sanatorium miłości" wywołało sporo emocji wśród fanów programu. Internauci od razu ruszyli z komentarzami. Niestety, pojawiło się sporo gorzkich słów. Fani programu tak komentuja zachowanie Basi w "Sanatorium miłości".

Nie szanujesz innych

Oj ciężko się Panią oglada czytamy w mediach społecznościowych.

Przypominamy, że niedawno pojawił się również komentarz Lilli po ostatnim odcinku "Sanatorium miłości". Uczestniczka w którym nagraniu zabrała m.in. głos w sprawie tego, co wydarzyło się w programie.

