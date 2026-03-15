To już koniec przygody Wiesława w "Sanatorium miłości"! Uczestnik po omdleniu i badaniu lekarskim musiał opuścić program, aby skupić się na swoim zdrowiu. Wiesław nie krył żalu, ale Teresa dała mu nadzieję na przyszłość i już zaprosiła go w odwiedziny. Marta Manowska nie kryła łez!

Wiesław musi opuścić "Sanatorium miłości"

W gabinecie lekarza nie pojawił się Wiesław. Doktor prowadząca uczestników "Sanatorium miłości" odwiedziła go w jego pokoju i okazało się, że słabo się czuje. Po badaniu wyszło na jaw, że ma wysokie ciśnienie i spore obrzęki. W tej sytuacji decyzja lekarza mogła być tylko jedna. Wiesław musi opuścić program, aby skupić się na swoim zdrowiu i prawidłowej diagnozie.

Trochę się zaniepokoiliśmy się tym zdarzeniem. Panie Wiesławie jest bardzo dużo niewiadomych dotyczących Pana stanu zdrowia: niewyjaśnione omdlenie, ma Pan obrzęki. W związku z powyższym ja nie mogę Pana zakwalifikować do zabiegu w sanatorium. - powiedziała lekarka

Rozumiem, że wracam do domu - powiedział smutno Wiesław

Musi Pan wrócić do domu i zacząć się leczyć. Miał Pan ogromne szczęście, że to się zdarzyło tutaj, bo jeśli takie zasłabnięcie by się zdarzyło w domu, to mogłoby się tragicznie skończyć dodała lekarka

Teresa z "Sanatorium miłości" martwi się o Wiesława

Po wyjściu lekarza natychmiast do drzwi zapukała Teresa i to ona jako pierwsza z uczestników usłyszała smutną wiadomość o tym, że Wiesław opuszcza "Sanatorium miłości".

Okazuje się, że muszę opuścić program. Lekarz ma zastrzeżenia do mojego stanu zdrowia. - wyznał uczestnik

Ledwo, żeśmy się poznali, a już musimy się rozstać, a Ty mi tak w oko wpadłeś. Taki miły jesteś. To może mnie odwiedzisz, jak się trochę podleczysz? Dasz mi numer telefonu? - Teresa nie zamierza tracić kontaktu z Wiesławem

Oboje nie ukrywają, że poczuli ze sobą wyjątkową więź, a Wiesław poprosił wprost Teresę, aby w nikim się nie zakochała. Otrzymał zapewnienie, które daje nadzieję na przyszłość.

Tylko się nie zakochuj w kim innym - poprosił Wiesław

Nie, nie ja już sobie Ciebie upatrzyłam. Przyrzekaj, że będziesz dbał o siebie

Widzowie już po pierwszym odcinku okrzyknęli Tereskę i Wiesława pierwszą parą w "Sanatorium miłości".

Marta Manowska nie kryje łez po odejściu Wiesława z "Sanatorium miłości"

Na koniec Wiesława odwiedziła Marta Manowska i nie tylko powiedziała, że jest jej bardzo przykro, że tak się wydarzyło, ale pocieszyła też uczestnika i dała mu nadzieję, że być może po programie uda mu się stworzyć relację z Tereską.

Przyszłam Ci powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, ale przyszłam Ci powiedzieć, że spotkało Cię coś, co może nie spotkać żadnego meżczyzny w tym programie, bo właśnie była u Ciebie wspaniała kobieta i myślę sobie, że ta historia bez programu może być najpiękniejszą z historii. - powiedziała Marta Manowska

