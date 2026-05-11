Wiosenna edycja "Tańca z gwiazdami" dobiegła końca, a emocje nie wyhamowały nawet po zgaszeniu świateł w studiu. Zwycięzcami finału 18. edycji zostali Gamou Fall i Hanna Żudziewicz i odebrali swoje Kryształowe Kule. Taneczny duet jeszcze za kulisami dawał upust swojej radości. Tymczasem po drugiej stronie kadru uwagę przyciągał Sebastian Fabijański, który po przegranej wyglądał na mocno poruszonego, a jego partnerka Julia Suryś wychodziła ze studia sama. Na zdjęciach paparazzi nie brakowało też uradowanej Natsu, która znalazła miłość w "Tańcu z Gwiazdami" i Jaspera Porębskiego u boku Darii Sytej.

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz wielkimi zwycięzcami 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz zwyciężyli w finale "Tańca z Gwiazdami", a emocje odebrały aktorowi głos podczas przemowy. Po wyjściu ze studia Gamou Fall nie ukrywał euforii i w pewnej chwili pocałował Kryształową Kulę, jakby chciał upewnić się, że to dzieje się naprawdę. W tym samym czasie Hanna Żudziewicz świętowała sukces w objęciach męża, Jacka Jeschke, który również walczył o zwycięstwo razem z Magdaleną Boczarską.

Finał "Tańca z Gwiazdami" był też okazją do spotkania wielu znajomych twarzy z poprzednich edycji oraz innych hitów Polsatu. W obiektywie pojawili się m.in. Krzysztof Ibisz, Julia Wieniawa, Ewa Kasprzyk, Vanessa Aleksander, Paweł Małaszyński, a także Natsu w towarzystwie Wojtka Kuciny, Daria Syta i Jasper Porębski oraz Julia Suryś i oczywiście Sebastian Fabijański.

Mieszane nastroje za kulisami finału "Tańca z Gwiazdami"

W finale o Kryształową Kulę walczyli też Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz oraz Sebastian Fabijański i Julia Suryś. Choć na parkiecie poziom był wysoki, a w odcinku u wszystkich par padł komplet punktów, poza studiem było widać wyraźnie, że nie wszyscy równie łatwo przechodzą do porządku dziennego po ogłoszeniu wyniku.

Sebastian Fabijański miał mocno przeżywać porażkę. Na zdjęciach paparazzi widać, że nie towarzyszył Julii Suryś, przez co tancerka opuszczała studio sama, a z kolei aktor poświęcił zdecydowanie więcej czasu na pożegnanie z Magdaleną Boczarską. Tylko spójrzcie na te zdjęcia.

Zobacz także:

Tak wyglądały kulisy finału "Tańca z Gwiazdami"

Tak wyglądały kulisy finału "Tańca z Gwiazdami"

Tak wyglądały kulisy finału "Tańca z Gwiazdami"

Tak wyglądały kulisy finału "Tańca z Gwiazdami"

Tak wyglądały kulisy finału "Tańca z Gwiazdami"

Tak wyglądały kulisy finału "Tańca z Gwiazdami"

Tak wyglądały kulisy finału "Tańca z Gwiazdami"

Tak wyglądały kulisy finału "Tańca z Gwiazdami"