Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke to jedna z czterech finałowych par 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Oto jak zaprezentowali się w finałowym odcinku.

Zmiany w finale "Tańca z Gwiazdami"

W finale "Tańca z Gwiazdami" wystąpiły aż cztery pary, co zdarza się po raz pierwszy w historii polskiej edycji programu. Okazuje się jednak, że to nie jedyna zmiana, jaka ma miejsce w finale. Iwona Pavlović obwieściła już na początku. Finałowe pary musiały wziąć pod uwagę jedną zasadę w przygotowywaniu swojego tańca:

50 sekund tak, jak na turniejach w ramie, a pozostałe sekundy i co tam im w duszy gra. Liczymy, że pary dostosowały się do naszych marzeń, ale moi kochani, jesteście naprawdę finałem marzeń nie tylko sędziów ale również widzów w Polsce i za granicą

Pierwszy występ Magdaleny Boczarskiej i Jacka Jeschke w finale "Tańca z Gwiazdami"

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke podczas swojego pierwszego finałowego tańca zachwycili jurorów. Oto jak ocenili ich walca angielskiego:

Nigdy nie biło mi tak serce, jak para tańczyła taki układ (...) To co zrobiliście przed chwilą... Dawno się tak nie rozdygotałam na takim prostym turniejowym tańcu. Magda...., przekroczyliście wszelkie granice i zrobiliście Mount Everest (...) Pomyślałam sobie, że jest to niemożliwe, jak Wy to zrobiliście, Magda... powiedziała Iwona Pavlović.

Tworzycie razem niezwykłą parę. Jestem pod takim wrażeniem, całej tej estetyki... (...) Wy jesteście w finale marzeń dodała Ewa Kasprzyk.

Oto punktacja od jurorów:

Rafał Maserak: 10

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 10

Iwona Pavlović: 10

Łącznie: 40 punktów.

Dumy z Magdaleny Boczarskiej nie ukrywała również jej mama, która wraz z Mateuszem Banasiukiem i synkiem kibicowali jej na publiczności "Tańca z Gwiazdami".

fot. Wojciech Olkuśnik/East News