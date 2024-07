Każdy moment jest dobry na pielęgnowanie zgrabnej sylwetki, a znacznie przyjemniej jest robić to w modnym stylu. Właśnie z takiego założenia wyszła marka H&M, tworząc kolekcję przeznaczoną dla aktywnych kobiet. To co wyróżnia ją na tle innych sportowych propozycji znanych firm odzieżowych, to intensywne kolory, tj. ognisty pomarańcz, neonowa żółć, jaskrawy róż i energetyczny turkus.

Ćwiczenia w strojach H&M sprawią, że jeszcze chętniej pójdziemy na siłownię lub wyjdziemy pobiegać do parku i (co najważniejsze) treningi staną się dla nas jeszcze większą przyjemnością. Projektanci sieciówki zadbali o to, aby sportowe propozycje pasowały do każdego rodzaju aktywności. Krótkie topy, wygodne bluzy z kapturem czy sportowe legginsy są tego najlepszym przykładem.



Tak prezentują się propozycje H&M dla aktywnych kobiet: