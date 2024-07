Wydawało się, że Maja Sablewska nie lubi brylować na imprezach. Sama w wielu wywiadach powtarzała, że jeśli wychodzi na jakiekolwiek wydarzenia publiczne to tylko ze swoją podopieczną - gwiazdą. Tymczasem na wczorajszym pokazie Roberta Kupisza menadżerka Toli Szlagowskiej zasiadła w pierwszym rzędzie sama. Jako blogerka marki Rimmel prezentowała tzw. "London Look" nawiązujący do wizerunku marki i chętnie pozowała do zdjęć.

Mai ubranej w długi płaszcz, szary t-shirt, białe rurki i wiązane botki w kolorze flagi amerykańskiej, towarzyszył brat jej partnera Wojtka Modzelewskiego. Prywatnie jej osobisty fryzjer.



Ciekawe czy coraz częstsze bywanie Sablewskiej na salonach sprawi, że Maja ponownie zasiądzie w jury "X Factor"?



