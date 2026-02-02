Andziaks i Luka, jedni z najpopularniejszych polskich influencerów, wprowadzili się pod koniec 2023 roku do swojej wymarzonej posiadłości pod Warszawą. Remont skrupulatnie relacjonowali na swoich kanał na YouTube, a fani z przejęciem obserwowali kolejne postępy. Imponująca willa okazała się ich azylem, w którym, co ważne, powiększyła się ich rodzina. Na początku stycznia Andziaks i Luka doczekali się drugiego dziecka!

Para pochwaliła się przygotowanym dla synka kącikiem, który zrobił wrażenie na odbiorcach. Wciąż jednak to wnętrza ich posiadłości przykuwają największą uwagę widzów.

Andziaks i Luka mieszkają jak w wakacyjnym resorcie

Wnętrza willi Andziaks i Luki zachwycają stonowaną kolorystyką – dominują odcienie czerni, bieli i szarości.

W całym domu wykorzystano marmur, który pojawia się w postaci blatów, stolików oraz dekoracyjnych ścian. Szczególne wrażenie robi przestronna łazienka z dużym lustrem, prysznicem typu walk-in oraz podświetlaną wanną, która została wykończona marmurem. Podświetlany kamień został także umiejscowiony w ścianach w kilku miejscach. Na uwagę zasługują również podświetlane schody prowadzące na piętro.

Kuchnia to jedno z ulubionych miejsc Andziaks. Znajduje się tam ogromna marmurowa wyspa, a całość została urządzona w jednolitej tonacji barwnej, dopasowanej do reszty domu. Pomieszczenie połączono z przestronnym salonem, co daje wrażenie jeszcze większej przestrzeni. Tuż obok kanapy stanął ogromny stół, również marmurowy, który pomieści wielu gości. Z kuchni natomiast jest przejście do przestronnej spiżarni, z której z kolei kolejnymi drzwiami można z łatwością przedostać się do korytarza.

Na dole znajduje się także urządzona w ciemnych kolorach łazienka oraz gabinet, który w razie potrzeby służy również za pokój gościnny. Na piętrze z kolei jest przestronna sypialnia Łukasza i Angeliki, z ogromnym łóżkiem, prywatną łazienką i osobistą garderobą Andziaks. Tuż obok ich gniazdka znajduje się pokój gościnny, kolejna łazienka z wanną oraz pokój małej Charlotte z imponującym, różowym łóżkiem w kształcie królika. Leżąc w nim dziewczynka może również podziwiać swój... gwieździsty sufit.

Między pokojami znajdują się kolejne schody, prowadzące na górę, gdzie para stworzyła jeszcze jeden pokój gościnny.

Imponujący ogród z wielkim basenem

Nie tylko wnętrza willi Andziaks i Luki robią wrażenie, ale i wszystko to, co znajduje się wokół. Działka o powierzchni 1000 metrów kwadratowych została zaprojektowana z ogromnym rozmachem. Ogród wygląda niczym prywatny resort. Na jego terenie znajduje się ogromny basen z fontanną, podświetlane jacuzzi oraz palmy, które nadają egzotycznego klimatu całemu otoczeniu. Nie zabrakło również wielkiego stołu i zestawu wypoczynkowego. Tuż obok para stworzyła przestrzeń przeznaczoną wyłącznie na ognisko.

Do aranżacji ogrodu wykorzystano imponującą liczbę roślin: 242 tuje, 115 hortensji i kilkanaście kul cisowych. Wszystkie rośliny zostały dostarczone specjalnym transportem, a Andziaks nie kryła dumy, pokazując ciężarówkę wypełnioną zielenią.

Influencerzy zadbali również o stworzenie idealnej przestrzeni dla swojej córki Charlotte. Na terenie ogrodu powstał bajkowy plac zabaw, który zawiera domek, zjeżdżalnie, ściankę wspinaczkową, huśtawkę oraz inne atrakcje. To miejsce, w którym dziecko może spędzać czas na świeżym powietrzu w bezpiecznym i pięknym otoczeniu.

Tak mieszkają Andziaks i Luka, fot. youtube/andziaks

