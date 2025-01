Jakub Rzeźniczak ujawnił, jak dowiedział się o śmierci swojej byłej partnerki, Eweliny Ślotały. Jej zgon wstrząsnął bliskimi i opinią publiczną. Poznaj przyczynę tej tragedii oraz szczegóły z życia 35-letniej kobiety, która zmarła 17 grudnia 2024 roku, pozostawiając syna.

Jakub Rzeźniczak, znany piłkarz, był związany z Eweliną Ślotałą ponad 14 lat temu. Po zakończeniu ich relacji Ewelina zdecydowała się na rozwój kariery zawodowej i ukończyła studia prawnicze. Zajmowała się również dekorowaniem wnętrz, co stało się jej pasją. Była autorką książek, w których opisywała życie kobiet w zamkniętych środowiskach, szczególnie w Konstancinie.

Jakub Rzeźniczak przyznał, że o śmierci byłej partnerki dowiedział się od swojej żony Pauliny. Ta tragiczna wiadomość była dla nich obojga ogromnym szokiem. Mimo że Jakub i Ewelina nie byli już razem od wielu lat, pozostawali w kontakcie. Żona Jakuba, Paulina, miała z Eweliną bliższe relacje w ostatnich latach:

To troszeczkę był to dla nas szok, bo wiedzieliśmy, że akurat Ewelina jest w ciężkim stanie. Moja żona dostała właśnie informację, zanim też jeszcze to było publiczne, że Ewelina zmarła. To jest smutna informacja, tym bardziej że zostawiła syna. Przez ten ostatni okres większy kontakt z Eweliną miała moja żona niż ja

- przekazał ''Plejadzie'' Jakub Rzeźniczak.