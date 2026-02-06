Reklama

W miniony czwartek, 5 lutego, odbyła się prezentacja wiosennej ramówki Polsatu. Jak co roku plejada gwiazd związana ze stacją pojawiła się na imprezie podczas której wszyscy dowiedzieli się, co już wkrótce trafi na antenę. Do sieci od razu trafiły zdjęcia ze ścianki, a teraz możemy zobaczyć, co działo się za kulisami ramówki.

To działo się na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu

Wiosna coraz bliżej, a to oznacza, że stacje telewizyjne zaczynają ogłaszać, co przygotowały dla swoich widzów. Dokładnie 5 lutego stacja Polsat ujawniła, jakimi sprawdzonymi hitami i jakimi nowościami chce przyciągnąć nas przed telewizory. Podczas prezentacji wiosennej ramówki ogloszono wszystkie pary 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" i stalo się jasne, kto z kim zatańczy. Na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu nie mogło więc zabraknąć uczestników show i tancerzy, którzy będą walczyć o Kryształową Kulę. Na ramówce pojawiły się również gwiazdy, które od lat są związane z Polsatem. Aneta Zając, która od początku występuje w serialu "Pierwsza miłość" zachwyciła na ściance, podobnie jak Karolina Szostak, która błyszała na ściance w koronkowej spódnicy.

A co działo się za kulisami prezentacji wiosennej ramówki Polsatu? Mamy zdjęcia paparazzi!

Odmieniona Aneta Zając na wiosennej ramówce Polsatu zachwycała w niebieskiej sukni z efektownym rozcięciem na plecach. Zanim jednak weszła na ściankę chroniła się przed mrozem w sportowych butach i jasnym futerku.

Gwiazda "Pierwszej miłości" dopiero przed samym wejściem na ramówkę zmieniła sportowe buty na eleganckie, srebrne sandałki.

Po ostatnich poprawkach aktorka była gotowa wejść na ściankę i czarować uśmiechem.

Iwona Pavlović na ściance zaprezentowała się w czarnej sukience z narzutką. Po imprezie jednak przebrała się w znacznie wygodniejszy strój.

Na ramówce nie mogło zabraknąć Emilii Komarnickiej, która wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami". Wiadomo już, że aktorka zatańczy ze Stafano Terrazzino, co już wywołuje ogromne emocje wśród fanów programu.

Antoni Królikowski na ramówce Polsatu pojawił się z partnerką. Para nie pozowała razem do zdjęć na ściance, ale poza nią byli ze sobą nierozłaczni. Miłość kwitnie w najlepsze!

Zobaczcie resztę zdjęć!

