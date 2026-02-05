Już 1 marca rusza 31. edycja "Tańca z gwiazdami". Widzowie zacierają ręce, tym bardziej, że skład uczestników jest naprawdę imponujący. Właśnie dowiedzieliśmy się, jak zostali dobrani w pary!

Lista uczestników 18. edycji "Tańca z gwiazdami"

31. edycja programu „Taniec z gwiazdami” zapowiada się niezwykle emocjonująco. Pełna lista uczestników została oficjalnie ogłoszona przez stację Polsat, a widzowie nie kryją zaskoczenia. Na parkiecie zobaczymy:

Sebastiana Fabijańskiego

Magdalenę Boczarską

Małgorzatę Potocką

Mateusza Pawłowskiego

Kamila Nożyńskiego

Natalię „Natsu” Kaczmarczyk

Kacpra „Jaspera” Porębskiego

Izabellę Miko

Piotra Kędzierskiego

Emilię Komarnicką

Gamou Falla

Paulinę Gałązkę

Sebastian Fabijański został ostatnim uczestnikiem oficjalnie ogłoszonym przez Polsat. Znany z wielu ról filmowych, w tym z serialu "Tancerze", a także z udziału w Fame MMA, zapowiada na swoim profilu w mediach społecznościowych: „Plan jest taki — wzruszać i bawić. Trzymajcie kciuki!”

Magdalena Boczarska, laureatka prestiżowych nagród filmowych, przyznała, że nigdy wcześniej nie tańczyła, ale z entuzjazmem przyjęła wyzwanie. Natalia „Natsu” Kaczmarczyk, gwiazda internetu z 2 milionami obserwatorów na Instagramie, również spróbuje swoich sił na parkiecie.

Oto wszystkie pary z 18. edycji "Tańca z gwiazdami"

Premiera 31. edycji tanecznego show Polsatu „Taniec z gwiazdami” zaplanowana została na niedzielę, 1 marca 2026 roku. Emisja programu odbywać się będzie na antenie stacji Polsat. Już teraz, w trakcie ramówki wiosennej stacji, poznaliśmy wszystkie pary, które lada moment zmierzą się w walce o Kryształową Kulę. Kto z kim zatańczy?

Mateusz Pawłowski zatańczy z Klaudią Rąbą,

Kacper "Jasper" Porębski zatańczy z Darią Sytą,

Sebastian Fabijański zatańczy z Julią Suryś,

Kamil Nożyński zatańczy z Izabelą Skierską,

Gamou Falla zatańczy z Hanną Żudziewicz,

Iza Miko zatańczy z Albertem Kosińskim,

Natalia "Natsu" Karczmarczyk zatańczy z Wojtkiem Kuciną,

Emilia Komarnicka zatańczy ze Stefano Terrazzino,

Małgorzata Potocka zatańczy z Mieszkiem Masłowskim,

Magda Boczarska zatańczy z Jackiem Jeschke,

Paulina Gałązka zatańczy z Michałem Bartkiewiczem,

Piotr Kędzierski zatańczy z Magdaleną Tarnowską.

18. edycja "Tańca z gwiazdami" zapowiada się naprawdę emocjonująco.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: Uczestnik pokazał swoją umowę z "Tańca z Gwiazdami". "Prezes dzisiaj nie jest w humorze"