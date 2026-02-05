Oto wszystkie pary 18. edycji "Tańca z gwiazdami"! Kto z kim zatańczy?
Już za kilka tygodni wystartuje kolejna edycja "Tańca z gwiazdami". Poprzednia dostarczyła nam sporo wrażeń, a jak będzie tym razem? Te duety mogą nieźle namieszać na parkiecie. Sprawdź, kto z kim zatańczy.
Już 1 marca rusza 31. edycja "Tańca z gwiazdami". Widzowie zacierają ręce, tym bardziej, że skład uczestników jest naprawdę imponujący. Właśnie dowiedzieliśmy się, jak zostali dobrani w pary!
Lista uczestników 18. edycji "Tańca z gwiazdami"
31. edycja programu „Taniec z gwiazdami” zapowiada się niezwykle emocjonująco. Pełna lista uczestników została oficjalnie ogłoszona przez stację Polsat, a widzowie nie kryją zaskoczenia. Na parkiecie zobaczymy:
- Sebastiana Fabijańskiego
- Magdalenę Boczarską
- Małgorzatę Potocką
- Mateusza Pawłowskiego
- Kamila Nożyńskiego
- Natalię „Natsu” Kaczmarczyk
- Kacpra „Jaspera” Porębskiego
- Izabellę Miko
- Piotra Kędzierskiego
- Emilię Komarnicką
- Gamou Falla
- Paulinę Gałązkę
Sebastian Fabijański został ostatnim uczestnikiem oficjalnie ogłoszonym przez Polsat. Znany z wielu ról filmowych, w tym z serialu "Tancerze", a także z udziału w Fame MMA, zapowiada na swoim profilu w mediach społecznościowych: „Plan jest taki — wzruszać i bawić. Trzymajcie kciuki!”
Magdalena Boczarska, laureatka prestiżowych nagród filmowych, przyznała, że nigdy wcześniej nie tańczyła, ale z entuzjazmem przyjęła wyzwanie. Natalia „Natsu” Kaczmarczyk, gwiazda internetu z 2 milionami obserwatorów na Instagramie, również spróbuje swoich sił na parkiecie.
Oto wszystkie pary z 18. edycji "Tańca z gwiazdami"
Premiera 31. edycji tanecznego show Polsatu „Taniec z gwiazdami” zaplanowana została na niedzielę, 1 marca 2026 roku. Emisja programu odbywać się będzie na antenie stacji Polsat. Już teraz, w trakcie ramówki wiosennej stacji, poznaliśmy wszystkie pary, które lada moment zmierzą się w walce o Kryształową Kulę. Kto z kim zatańczy?
- Mateusz Pawłowski zatańczy z Klaudią Rąbą,
- Kacper "Jasper" Porębski zatańczy z Darią Sytą,
- Sebastian Fabijański zatańczy z Julią Suryś,
- Kamil Nożyński zatańczy z Izabelą Skierską,
- Gamou Falla zatańczy z Hanną Żudziewicz,
- Iza Miko zatańczy z Albertem Kosińskim,
- Natalia "Natsu" Karczmarczyk zatańczy z Wojtkiem Kuciną,
- Emilia Komarnicka zatańczy ze Stefano Terrazzino,
- Małgorzata Potocka zatańczy z Mieszkiem Masłowskim,
- Magda Boczarska zatańczy z Jackiem Jeschke,
- Paulina Gałązka zatańczy z Michałem Bartkiewiczem,
- Piotr Kędzierski zatańczy z Magdaleną Tarnowską.
18. edycja "Tańca z gwiazdami" zapowiada się naprawdę emocjonująco.
