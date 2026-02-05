Reklama

Już 1 marca rusza 31. edycja "Tańca z gwiazdami". Widzowie zacierają ręce, tym bardziej, że skład uczestników jest naprawdę imponujący. Właśnie dowiedzieliśmy się, jak zostali dobrani w pary!

Lista uczestników 18. edycji "Tańca z gwiazdami"

31. edycja programu „Taniec z gwiazdami” zapowiada się niezwykle emocjonująco. Pełna lista uczestników została oficjalnie ogłoszona przez stację Polsat, a widzowie nie kryją zaskoczenia. Na parkiecie zobaczymy:

  • Sebastiana Fabijańskiego
  • Magdalenę Boczarską
  • Małgorzatę Potocką
  • Mateusza Pawłowskiego
  • Kamila Nożyńskiego
  • Natalię „Natsu” Kaczmarczyk
  • Kacpra „Jaspera” Porębskiego
  • Izabellę Miko
  • Piotra Kędzierskiego
  • Emilię Komarnicką
  • Gamou Falla
  • Paulinę Gałązkę

Sebastian Fabijański został ostatnim uczestnikiem oficjalnie ogłoszonym przez Polsat. Znany z wielu ról filmowych, w tym z serialu "Tancerze", a także z udziału w Fame MMA, zapowiada na swoim profilu w mediach społecznościowych: „Plan jest taki — wzruszać i bawić. Trzymajcie kciuki!”

Magdalena Boczarska, laureatka prestiżowych nagród filmowych, przyznała, że nigdy wcześniej nie tańczyła, ale z entuzjazmem przyjęła wyzwanie. Natalia „Natsu” Kaczmarczyk, gwiazda internetu z 2 milionami obserwatorów na Instagramie, również spróbuje swoich sił na parkiecie.

Oto wszystkie pary z 18. edycji "Tańca z gwiazdami"

Premiera 31. edycji tanecznego show Polsatu „Taniec z gwiazdami” zaplanowana została na niedzielę, 1 marca 2026 roku. Emisja programu odbywać się będzie na antenie stacji Polsat. Już teraz, w trakcie ramówki wiosennej stacji, poznaliśmy wszystkie pary, które lada moment zmierzą się w walce o Kryształową Kulę. Kto z kim zatańczy?

  • Mateusz Pawłowski zatańczy z Klaudią Rąbą,
  • Kacper "Jasper" Porębski zatańczy z Darią Sytą,
  • Sebastian Fabijański zatańczy z Julią Suryś,
  • Kamil Nożyński zatańczy z Izabelą Skierską,
  • Gamou Falla zatańczy z Hanną Żudziewicz,
  • Iza Miko zatańczy z Albertem Kosińskim,
  • Natalia "Natsu" Karczmarczyk zatańczy z Wojtkiem Kuciną,
  • Emilia Komarnicka zatańczy ze Stefano Terrazzino,
  • Małgorzata Potocka zatańczy z Mieszkiem Masłowskim,
  • Magda Boczarska zatańczy z Jackiem Jeschke,
  • Paulina Gałązka zatańczy z Michałem Bartkiewiczem,
  • Piotr Kędzierski zatańczy z Magdaleną Tarnowską.

18. edycja "Tańca z gwiazdami" zapowiada się naprawdę emocjonująco.

