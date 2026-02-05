Karolina Szostak od lat jest związana ze stacją Polsat i zawsze wiernie uczestniczy we wszystkich ważnych wydarzeniach organizowanych przez stację. Tym razem pojawiła się podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu.

Gwiazdy na wiosennej ramówce Polsatu

Na konferencji ramówkowej stacji Polsat pojawiło się wiele znanych gwiazd. Nie zabrakło uczestników nowej edycji "Tańca z gwiazdami", a także uwielbianych aktorów, znanych prezenterów i dziennikarzy. Ogromne wrażenie zrobiła m.in. Aneta Zając, która zachwyciła swoją stylizacją i wysportowaną sylwetką. Nie zabrakło też jednej z najgorętszych par polskiego show biznesu, czyli Katarzyny Cichopek oraz Macieja Kurzajewskiego.

Karolina Szostak na wiosennej ramówce Polsatu

Z Karolina Szostak znów udowodniła, że doskonale czuje się w mocnych stylizacjach opartych na klasycznej czerni. Podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu dziennikarka postawiła na czarną, dwurzędową marynarkę z głębokim dekoltem o przedłużonym kroju, noszoną jak sukienkę. Całość została przełamana akcentem w postaci czarnej, koronkej spódnicy i rajstop w tym samym kolorze. Stylizację uzupełniły klasyczne, czarne szpilki z połyskiem oraz niewielka, pikowana torebka na łańcuszku.

Makijaż prezenterki był wyrazisty, z mocnym akcentem na oko, a rozpuszczone włosy ułożone w miękkie fale dopełniły całość.

fot. Adam Jankowski/REPORTER

fot. Artur Zawadzki/REPORTER

fot. Artur Zawadzki/REPORTER

