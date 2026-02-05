W czwartek 5 lutego 2026 roku stacja Polsat odkryła przed swoimi widzami wszystkie karty związane z wiosenną ramówką. Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów było oficjalne ogłoszenie par 18. edycji "Tańca z gwiazdami". I kiedy wszystko stało się jasne, nagle wydarzyło się jeszcze to! Internet zapłonął.

Oto pary 18. edycji "Tańca z gwiazdami"

12 par znów podbije parkiet "Tańca z gwiazdami", a my już oficjalnie wiemy, kto z kim zatańczy. W 18. edycji tanecznego show Polsatu zobaczymy następujące duety:

Mateusz Pawłowski zatańczy z Klaudią Rąbą,

Kacper "Jasper" Porębski zatańczy z Darią Sytą,

Sebastian Fabijański zatańczy z Julią Suryś,

Kamil Nożyński zatańczy z Izabelą Skierską,

Gamou Falla zatańczy z Hanną Żudziewicz,

Iza Miko zatańczy z Albertem Kosińskim,

Natalia "Natsu" Karczmarczyk zatańczy z Wojtkiem Kuciną,

Emilia Komarnicka zatańczy ze Stefano Terrazzino,

Małgorzata Potocka zatańczy z Mieszkiem Masłowskim,

Magda Boczarska zatańczy z Jackiem Jeschke,

Paulina Gałązka zatańczy z Michałem Bartkiewiczem,

Piotr Kędzierski zatańczy z Magdaleną Tarnowską.

Po ujawnieniu tej informacji Internet dosłownie zapłonął, a fani już prześcigają się w komentarzach, w których piszą wprost, komu zamierzają kibicować.

Spot 18. edycji "Tańca z gwiazdami" i data premiery

Jednak nie tylko ta informacja zelektryzowała fanów tanecznego show. Niedługo potem na oficjalnym profilu "Tańca z gwiazdami" na Instagramie pojawił się spot promujący nową edycję programu. Wielbicieli show totalnie kupiła jego formuła, w której to prowadzący program - Paulina Sykut-Jeżyna oraz Krzysztof Ibisz są pracownikami recepcji hotelu o nazwie "Taniec z gwiazdami" , tancerze pracują jako obsługa, a gwiazdy występują w roli gości hotelowych.

To pierwszy spot tanecznego show zaprezentowany w takiej formule i - jak się właśnie okazało - był to strzał w dziesiątkę, bo w internecie już jest o nim głośno, a internauci nie przestają go zachwalać.

Wow, ale świetny spot. Już nie mogę się doczekać marca

Genialny pomysł!

Ale świetne - piszą internauci

Przy okazji dowiedzieliśmy się, kiedy dokładnie startuje 18. edycja "Tańca z gwiazdami". Premierowy odcinek nowej odsony tanecznego show zobaczymy już 1 marca o godzinie 19:55 na antenie stacji Polsat. Będziecie oglądać?

