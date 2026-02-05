Produkcja "Tańca z gwiazdami" pokazała nagranie i ogłosiła wieści ws. nowej edycji. Fani oszaleli z radości
Za nami prezentacja wiosennej ramówki stacji Polsat, podczas ktrórej oficjalnie poznaliśmy wszystkie pary 18. edycji "Tańca z gwiazdami". Jednocześnie na instagramowym profilu programu pojawiło się nagranie, które zelektryzowało cały Internet. Fani są zachwyceni i już nie mogą się doczekać na nową edycję.
W czwartek 5 lutego 2026 roku stacja Polsat odkryła przed swoimi widzami wszystkie karty związane z wiosenną ramówką. Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów było oficjalne ogłoszenie par 18. edycji "Tańca z gwiazdami". I kiedy wszystko stało się jasne, nagle wydarzyło się jeszcze to! Internet zapłonął.
Oto pary 18. edycji "Tańca z gwiazdami"
12 par znów podbije parkiet "Tańca z gwiazdami", a my już oficjalnie wiemy, kto z kim zatańczy. W 18. edycji tanecznego show Polsatu zobaczymy następujące duety:
- Mateusz Pawłowski zatańczy z Klaudią Rąbą,
- Kacper "Jasper" Porębski zatańczy z Darią Sytą,
- Sebastian Fabijański zatańczy z Julią Suryś,
- Kamil Nożyński zatańczy z Izabelą Skierską,
- Gamou Falla zatańczy z Hanną Żudziewicz,
- Iza Miko zatańczy z Albertem Kosińskim,
- Natalia "Natsu" Karczmarczyk zatańczy z Wojtkiem Kuciną,
- Emilia Komarnicka zatańczy ze Stefano Terrazzino,
- Małgorzata Potocka zatańczy z Mieszkiem Masłowskim,
- Magda Boczarska zatańczy z Jackiem Jeschke,
- Paulina Gałązka zatańczy z Michałem Bartkiewiczem,
- Piotr Kędzierski zatańczy z Magdaleną Tarnowską.
Po ujawnieniu tej informacji Internet dosłownie zapłonął, a fani już prześcigają się w komentarzach, w których piszą wprost, komu zamierzają kibicować.
Spot 18. edycji "Tańca z gwiazdami" i data premiery
Jednak nie tylko ta informacja zelektryzowała fanów tanecznego show. Niedługo potem na oficjalnym profilu "Tańca z gwiazdami" na Instagramie pojawił się spot promujący nową edycję programu. Wielbicieli show totalnie kupiła jego formuła, w której to prowadzący program - Paulina Sykut-Jeżyna oraz Krzysztof Ibisz są pracownikami recepcji hotelu o nazwie "Taniec z gwiazdami" , tancerze pracują jako obsługa, a gwiazdy występują w roli gości hotelowych.
To pierwszy spot tanecznego show zaprezentowany w takiej formule i - jak się właśnie okazało - był to strzał w dziesiątkę, bo w internecie już jest o nim głośno, a internauci nie przestają go zachwalać.
Wow, ale świetny spot. Już nie mogę się doczekać marca
Genialny pomysł!
Ale świetne
Przy okazji dowiedzieliśmy się, kiedy dokładnie startuje 18. edycja "Tańca z gwiazdami". Premierowy odcinek nowej odsony tanecznego show zobaczymy już 1 marca o godzinie 19:55 na antenie stacji Polsat. Będziecie oglądać?
