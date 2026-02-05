Wielka nieobecna na ramówce. Pary 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" tego nie przykryły
„Taniec z gwiazdami 2026” odsłania karty. Znamy wszystkie pary 18. edycji. Fani przecierają oczy ze zdumienia, bo lista nazwisk robi wrażenie. Podczas ramówki Polsatu, która była wielkim świętem stacji zabrakło jednak jednej ważnej postaci związanej z fralowym formatem.
Stacja Polsat oficjalnie ogłosiła skład 18. edycji programu "Taniec z gwiazdami", który wraca na antenę 1 marca 2026 roku. Lista uczestników wzbudza ogromne emocje - widzowie są zaskoczeni i podekscytowani jednocześnie. W nowym sezonie zatańczą:
- Sebastian Fabijański
- Magdalena Boczarska
- Małgorzata Potocka
- Mateusz Pawłowski
- Kamil Nożyński
- Natalia „Natsu” Kaczmarczyk
- Kacper „Jasper” Porębski
- Izabella Miko
- Piotr Kędzierski
- Emilia Komarnicka
- Gamou Falla
- Paulina Gałązka
Wielu z uczestników to debiutanci w świecie tańca, co tylko podgrzewa atmosferę przed premierą show. Podczas ramówki zabrakło jednak jednej osoby, bez której trudno sobie wyobrazić nadchodzącą edycję.
Wielka nieobecna podczas ramówki Polsatu
Podczas wiosennej ramówki Polsatu oficjalnie przedstawiono skład nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Paulina Sykut-Jeżyna oraz Krzysztof Ibisz wywołali nie tylko wszystkie pary 18. edycji tanecznego show, ale również jurorów. Zabrakło jednak jednej osoby:
Na parkiet zapraszamy naszych wyjątkowych jurorów. Wspaniali, charyzmatyczni i niezastąpieni: Iwona ''Czarna Mamba'' Pavlović, Rafał Maserak, Tomasz Wygoda, nieobecna dzisiaj Ewa Kasprzyk, którą mocno całujemy.
Kto z kim zatańczy? Oficjalne pary 18. edycji "TzG"
Znamy już wszystkie pary 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Uczestnicy wystąpią w następujących duetach:
- Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
- Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
- Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- Kamil Nożyński i Izabela Skierska
- Gamou Falla i Hanna Żudziewicz
- Izabella Miko i Albert Kosiński
- Natalia "Natsu" Kaczmarczyk i Wojtek Kucina
- Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
- Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski
- Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
- Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" rozpocznie się w niedzielę, 1 marca 2026 roku. Jak co roku, emisja odbywać się będzie na antenie Polsatu. Fani show z niecierpliwością wyczekują kolejnych wieczorów z tańcem, emocjami i spektakularnymi występami. Macie już swojego faworyta?
Zobacz także: