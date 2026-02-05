Stacja Polsat oficjalnie ogłosiła skład 18. edycji programu "Taniec z gwiazdami", który wraca na antenę 1 marca 2026 roku. Lista uczestników wzbudza ogromne emocje - widzowie są zaskoczeni i podekscytowani jednocześnie. W nowym sezonie zatańczą:

Sebastian Fabijański

Magdalena Boczarska

Małgorzata Potocka

Mateusz Pawłowski

Kamil Nożyński

Natalia „Natsu” Kaczmarczyk

Kacper „Jasper” Porębski

Izabella Miko

Piotr Kędzierski

Emilia Komarnicka

Gamou Falla

Paulina Gałązka

Wielu z uczestników to debiutanci w świecie tańca, co tylko podgrzewa atmosferę przed premierą show. Podczas ramówki zabrakło jednak jednej osoby, bez której trudno sobie wyobrazić nadchodzącą edycję.

Wielka nieobecna podczas ramówki Polsatu

Podczas wiosennej ramówki Polsatu oficjalnie przedstawiono skład nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Paulina Sykut-Jeżyna oraz Krzysztof Ibisz wywołali nie tylko wszystkie pary 18. edycji tanecznego show, ale również jurorów. Zabrakło jednak jednej osoby:

Na parkiet zapraszamy naszych wyjątkowych jurorów. Wspaniali, charyzmatyczni i niezastąpieni: Iwona ''Czarna Mamba'' Pavlović, Rafał Maserak, Tomasz Wygoda, nieobecna dzisiaj Ewa Kasprzyk, którą mocno całujemy.

Kto z kim zatańczy? Oficjalne pary 18. edycji "TzG"

Znamy już wszystkie pary 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Uczestnicy wystąpią w następujących duetach:

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Kamil Nożyński i Izabela Skierska

Gamou Falla i Hanna Żudziewicz

Izabella Miko i Albert Kosiński

Natalia "Natsu" Kaczmarczyk i Wojtek Kucina

Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" rozpocznie się w niedzielę, 1 marca 2026 roku. Jak co roku, emisja odbywać się będzie na antenie Polsatu. Fani show z niecierpliwością wyczekują kolejnych wieczorów z tańcem, emocjami i spektakularnymi występami. Macie już swojego faworyta?

