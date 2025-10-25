25 października 2025 roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie sakramentalne „tak” w obecności bliskich i znanych osobistości ze świata show-biznesu i sportu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Joanna Kurska, Monika Pyrek, Ewa Wachowicz, Mateusz Gessler i Mateusz Kusznierewicz. Obecni byli również Edward Miszczak, Agnieszka Hyży i Maciej Rock oraz przyjaciele pary młodej z serialu „M jak miłość” i ze stacji Polsat. Te zdjęcia pokazują, że wesele było jak z bajki, a goście bawili się fantastycznie.

Malownicza lokalizacja ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Ceremonia odbyła się w Polsce, w kameralnym hotelu Drob położonym w otulinie parku narodowego. To miejsce urzekło zaproszonych gości swoją wyjątkową atmosferą. Wesele odbyło się w gronie ponad 100 osób, a para młoda zadbała o każdy detal, tworząc bajkowy klimat, który na długo pozostanie w pamięci uczestników.

Panna młoda zachwyciła w wyjątkowej sukni od Voli Piekut, a w trakcie wesela zmienia kreację na kolejne. W mediach społecznościowych Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski opublikowali wyjątkowe i poruszające nagranie ze ślubu i podzielili się ze światem swoim szczęściem.

Kto pojawił się na weselu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego?

Pomimo zaproszenia na całe wydarzenie, niektórzy goście nie mogli uczestniczyć w pełnej uroczystości ze względu na zobowiązania zawodowe, jednak zebrani bawili się doskonale, a w sieci pojawiły się pierwsze kadry z wesela. To był ślub jak z bajki, a zabawa weselna była pełna niespodzianek. Para młoda tego dnia dzieliła się swoim szczęściem z bliskimi. Zobaczcie!

