Ten dzień na stałe zapisał się w historii polskiego show-biznesu. To właśnie dziś Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub i oficjalnie stali się małżeństwem. Ceremonia była długo wyczekiwana i owiana tajemnicą, a miejsce uroczystości ujawniono dopiero na kilka godzin przed rozpoczęciem wydarzenia. Tuż po ślubie para opublikowała pierwsze zdjęcie ze ślubu, a teraz pochwalili się wyjątkowym i romantycznym nagraniem z wesela. Fani pary są poruszeni i piszą wprost, że tego nagranie nie można obejrzeć tylko raz!

Reklama

Katarzyna Cichopek pokazała nagranie z wesela!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są już małżeństwem! Para wyglądała imponująco w tym wyjątkowym dniu, a jednym z najbardziej wyczekiwanych elementów ceremonii była suknia ślubna Kasi Cichopek. Aktorka postawiła na współpracę ze znaną projektantką Violą Piekut, z którą jest zaprzyjaźniona od lat. Na ten wyjątkowy dzień przygotowano kilka stylizacji, a pierwsza z nich wygląda naprawdę spektakularnie.

Na instagramowym koncie Katarzyny Cichopek właśnie pojawił się film ze ślubu, na którym widać, jak Maciej Kurzajewski po raz pierwszy wita swoją przyszłą żonę w sukni ślubnej.

Kochanie wyglądasz obłędnie. Jesteś aniołem powiedział Maciej Kurzajewski na widok Kasi Cichopek w sukni ślubnej

Ta wyjątkowa i poruszająca chwila została uchwycona na nagraniu. Fani są poruszeni...

Internauci są poruszeni wyjątkowym nagraniem!

Pod filmem ze ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami. Para ma ogromne wsparcie od swoich fanów i bliskich. Internauci piszą wprost, że ślub pary to wielki triumf miłości.

Kasiu wszystkiego dobrego dla Was z całego serca

Niech żadne złe słowo nie zniszczy Państwa miłości. Piękna para

Miłości i szczęścia na wspólnej drodze życia

Piękna z Was para. Dużo miłości!!!

Zobacz także:

Reklama