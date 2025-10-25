Katarzyna Cichopek pokazała romantyczne nagranie ze ślubu. Tak zareagował Kurzajewski na jej widok!
25 października 2025 roku Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie „tak”! Wesele w Hotelu Drob w Urszulinie zgromadziło najbliższych pary, ale Katarzyna Cichopek właśnie opublikowała pierwszy film ze ślubu. Swoim szczęściem podzieliła się ze światem! Co za wyjątkowe kadry!
Ten dzień na stałe zapisał się w historii polskiego show-biznesu. To właśnie dziś Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub i oficjalnie stali się małżeństwem. Ceremonia była długo wyczekiwana i owiana tajemnicą, a miejsce uroczystości ujawniono dopiero na kilka godzin przed rozpoczęciem wydarzenia. Tuż po ślubie para opublikowała pierwsze zdjęcie ze ślubu, a teraz pochwalili się wyjątkowym i romantycznym nagraniem z wesela. Fani pary są poruszeni i piszą wprost, że tego nagranie nie można obejrzeć tylko raz!
Katarzyna Cichopek pokazała nagranie z wesela!
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są już małżeństwem! Para wyglądała imponująco w tym wyjątkowym dniu, a jednym z najbardziej wyczekiwanych elementów ceremonii była suknia ślubna Kasi Cichopek. Aktorka postawiła na współpracę ze znaną projektantką Violą Piekut, z którą jest zaprzyjaźniona od lat. Na ten wyjątkowy dzień przygotowano kilka stylizacji, a pierwsza z nich wygląda naprawdę spektakularnie.
Na instagramowym koncie Katarzyny Cichopek właśnie pojawił się film ze ślubu, na którym widać, jak Maciej Kurzajewski po raz pierwszy wita swoją przyszłą żonę w sukni ślubnej.
Kochanie wyglądasz obłędnie. Jesteś aniołem
Ta wyjątkowa i poruszająca chwila została uchwycona na nagraniu. Fani są poruszeni...
Internauci są poruszeni wyjątkowym nagraniem!
Pod filmem ze ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami. Para ma ogromne wsparcie od swoich fanów i bliskich. Internauci piszą wprost, że ślub pary to wielki triumf miłości.
Kasiu wszystkiego dobrego dla Was z całego serca
Niech żadne złe słowo nie zniszczy Państwa miłości. Piękna para
Miłości i szczęścia na wspólnej drodze życia
Piękna z Was para. Dużo miłości!!!
