Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zrealizowali swoje marzenie o spokojnym życiu z dala od zgiełku stolicy. Para zakupiła imponującą rezydencję w malowniczej okolicy pod Warszawą. Dworek, przypominający pałac, położony jest na rozległej działce otoczonej lasem, co zapewnia im całkowitą prywatność i bliskość natury. Właśnie w tym miejscu znani prezenterzy znaleźli swoją oazę ciszy i komfortu.

Luksusowe wnętrza pełne klasy i harmonii w domu Cichopek i Kurzajewskiego

Wnętrza domu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zachwycają stylem i wyrafinowaniem. Jasne barwy, drewniane podłogi i elegancka sztukateria nadają pomieszczeniom niepowtarzalnego charakteru. Serce salonu stanowi piec typu koza, który nie tylko pełni funkcję praktyczną, ale również dekoracyjną. Wokół niego rozmieszczone są nowoczesne stoliki z pnia drzewa oraz wygodny zestaw wypoczynkowy. Całość wnętrza łączy nowoczesność z przytulnością, co tworzy atmosferę domowego ciepła.

Ogród, taras i balkon – przestrzeń do relaksu w stylu premium

Równie efektownie jak wnętrza, prezentuje się ogród Cichopek i Kurzajewskiego. Rozległy teren wokół domu obsadzony jest różnorodnymi roślinami: kwiatami, drzewami i ozdobnymi krzewami. To właśnie tutaj para oraz ich psy mają przestrzeń do wypoczynku i zabawy. Na tarasie ustawiono komplet mebli wypoczynkowych oraz duży stół z krzesłami – idealne miejsce na rodzinne posiłki na świeżym powietrzu. Na piętrze znajduje się balkon z wiszącymi fotelami oraz stolikiem kawowym, stanowiący wymarzoną przestrzeń na chwilę oddechu.

Jak wygląda kuchnia i domowa siłownia w domu Cichopek i Kurzajewskiego?

Dom Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego został urządzony z dbałością o każdy detal. Marmurowa kuchnia z wyspą i złotymi kranami to kwintesencja luksusu i nowoczesności – elegancka i funkcjonalna zarazem. Para nie zapomniała też o aktywnym stylu życia – w jednym z pomieszczeń urządzili domową siłownię, co pozwala im dbać o formę w zaciszu własnej rezydencji.

Dlaczego para zdecydowała się na dom w takiej lokalizacji?

Rezydencja pod Warszawą nie została wybrana przypadkowo. Dla Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego kluczowa była cisza, przestrzeń i bliskość natury. Malownicza lokalizacja otoczona lasem zapewnia im nie tylko bezpieczeństwo i intymność, ale również codzienny kontakt z przyrodą. Nowy dom nie jest jedynie miejscem zamieszkania – stał się też symbolem nowego etapu w życiu pary. W tym miejscu warto bowiem wspomnieć, że już 25 października 2025 roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski biorą ślub!

Fot. Instagram katarzynacichopek

