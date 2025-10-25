Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są już po ślubie. Uroczystość odbyła się 25 października 2025 roku w malowniczo położonym miejscu, znajdującym się w otulinie parku narodowego. Na ten dzień długo czekali fani pary, a teraz w końcu pojawiły się pierwsze kadry z bajkowej ceremonii. Zobaczcie, jak wyglądała panna młoda.

Suknia ślubna Katarzyny Cichopek

Katarzyna Cichopek zadbała o to, by dzień jej ślubu z Maciejem Kurzajewskim był dopracowany w najmniejszych detalach. Jak podają media, aktorka przygotowała aż trzy różne kreacje ślubne. Wszystkie zostały stworzone specjalnie dla niej przez renomowaną projektantkę Violę Piekut.

Teraz możemy zobaczyć pierwszą z kreacji, w której Katarzyna Cichopek powiedziała "tak" Maciejowi Kurzajewskiemu. Aktorka postawiła na elegancką, nowoczesną suknię ślubną w kolorze śmietankowej bieli. Kreacja wyróżnia się minimalistycznym krojem – ma długie rękawy i dekolt w kształcie litery V, który dodaje lekkości i harmonii.

Więcej na temat ślubnej kreacji Katarzyny Cichopek opowiedziała w rozmowie z nami Viola Piekut!

TYLKO U NAS! Viola Piekut o ślubnych kreacjach Katarzyny Cichopek

W rozmowie z nami Viola Piekut uchyliła rąbka tajemnicy na temat sukni ślubnej Katarzyny Cichopek.

Wśród projektów z mojej kolekcji właśnie ta suknia od razu przyciągnęła uwagę Katarzyny. Znalazła w niej to, co bliskie jej estetyce - spokój formy, kobiecą energię i nowoczesną elegancję. Dekolt w kształcie litery V dodaje lekkości i harmonii, a miękkie drapowanie w talii podkreśla atuty sylwetki, nadając konstrukcji płynność i naturalny rytm. Szlachetny, matowy materiał o wyraźnej strukturze podkreśla precyzję kroju i czystość linii. To suknia dla kobiety, która świętuje życie na własnych zasadach – dopracowana w każdym detalu, pełna klasy i subtelnej siły. - wyjawiła nam Viola Piekut

Projektantka wyznała nam również, jak będzie wyglądała kolejna ślubna kreacja aktorki.

Jako drugą stylizację Kasia wybrała klasyczny kombinezon w odcieniu ecru. Prosty, a jednocześnie wyrazisty w swojej formie - z dekoltem w szpic i subtelnymi kokardkami na ramionach, które stanowią jedyny, lecz charakterystyczny detal. To projekt oparty na czystości linii i harmonii proporcji. W jego prostocie kryje się nowoczesna elegancja – lekka, niewymuszona, z nutą kobiecej siły - wyznała nam Viola Piekut

Gdzie odbywa się wesele Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili, że ich wesele odbędzie się w wyjątkowym miejscu, które idealnie oddaje romantyczny charakter tego dnia. Hotel Drob, położony w otoczeniu natury, zachwyca spokojem, urokliwymi widokami i przytulną atmosferą.

Nie bez powodu to właśnie tam odbędzie się uroczystość – właściciele obiektu to prywatni przyjaciele pary, którzy zadbali o każdy szczegół tego wyjątkowego wydarzenia. Goście zostali zakwaterowani w eleganckich pokojach i apartamentach, dzięki czemu mogą liczyć na pełen komfort i wyjątkowe wspomnienia.

Czekacie na kolejne relacje ze ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego?

