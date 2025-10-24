Katarzyna Cichopek zadebiutowała jako Elżutka w serialu "Boża podszewka", ale prawdziwą popularność zdobyła w 2000 roku rolą Kingi Zduńskiej w "M jak miłość". Mimo że nigdy nie ukończyła szkoły teatralnej, udało jej się wypracować silną pozycję w świecie show-biznesu.

W ostatnich miesiącach aktorka stała się twarzą Polsatu i prowadzi razem z Maciejem Kurzajewskim program "Halo tu Polsat". Wcześniej, przez wiele lat związana była z TVP. Jej metamorfoza wizerunkowa i zawodowa jest podziwiana przez wielu – Katarzyna Cichopek przeszła drogę od serialowej debiutantki do jednej z najpopularniejszych postaci polskiej telewizji.

Wielka metamorfoza Cichopek: jak zmieniał się jej styl?

Początki Katarzyny Cichopek na czerwonym dywanie nie należały do najłatwiejszych. Aktorka przyznawała, że długo szukała swojego stylu. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Styl Katarzyny Cichopek ewoluował – jej kreacje są eleganckie, przemyślane i chętnie komentowane w mediach społecznościowych. Instagram aktorki obserwują tysiące kobiet, które traktują ją jako źródło inspiracji. Gwiazda odnalazła swój styl i doskonale wie, jak podkreślić atuty swojej sylwetki.

Katarzyna Cichopek w teatrze: szansa od Emiliana Kamińskiego

Mimo że Katarzyna Cichopek nie ukończyła szkoły aktorskiej, Emilian Kamiński dostrzegł w niej potencjał. W 2010 roku zaprosił ją do Teatru Kamienica, gdzie zadebiutowała rolą Donny Anny w spektaklu "Testament cnotliwego rozpustnika". Gdy jedna z aktorek zrezygnowała z roli, aktor i reżyser dał Cichopek fragment scenariusza i poprosił o przygotowanie. Młodziutka aktorka zrobiła na nim ogromne wrażenie i została obsadzona we wspomnianym spektaklu. Jak później przyznał, nigdy nie żałował swojej decyzji.

Kamiński wspominał, że Cichopek sama poprosiła go też o pomoc w nauce aktorstwa.

Z Kasią grałem w ,,M jak miłość''. Pewnego dnia zapytała mnie, czy mógłbym zostać jej nauczycielem aktorskiego rzemiosła. Stwierdziłem, że fajnie, że tak rzetelnie podchodzi do swojej pracy i chce się rozwijać, więc się zgodziłem - mówił przed laty w Plejadzie Emilian Kamiński

Jak Katarzyna Cichopek została gwiazdą Polsatu?

W 2007 roku Katarzyna Cichopek rozpoczęła pierwszą współpracę z telewizją Polsat jako prezenterka. Wspólnie z Krzysztofem Ibiszem poprowadziła kilka edycji popularnego wówczas show „Jak oni śpiewają”, a także była współprowadzącą podczas festiwalu TOPtrendy i corocznych koncertów „Sylwestrowa noc przebojów”. Widzowie mogli oglądać ją również w programach Polsat Café – „Sexy mama” oraz „Mały nie-poradnik”. To właśnie w tym okresie aktorka często zaskakiwała fanów nowym wizerunkiem i spektakularnymi zmianami stylu.

Później gwiazda związała się na dłużej z Telewizją Polską, a od 2024 znów możemy oglądać ją na antenie Polsatu, gdzie razem z Maciejem Kurzajewskim, z którym już 25 października bierze ślub, prowadzi program "Halo tu Polsat".

Tymczasem zobaczcie zdjęcie Katarzyny Cichopek sprzed lat! Pamiętacie jej początki kariery?

Katarzyna Cichopek na planie ,,M jak miłość" - rok 2001/ fot. Prończyk/AKPA

Katarzyna Cichopek na planie ,,M jak miłość" - rok 2003 /Fot. Niemiec/AKPA

Katarzyna Cichopek - rok 2007 / Fot. AKPA/Gałązka

Katarzyna Cichopek - rok 2009/Fot. Grabczewski/AKPA

Katarzyna Cichopek na planie "Jak oni śpiewają" - rok 2007/Fot. Kurnikowski/AKPA

Katarzyna Cichopek i Krzysztof Ibisz na planie "Jak oni śpiewają" - rok 2007/ Fot. Grabczewski/AKPA

Katarzyna Cichopek i Krzysztof Ibisz na planie "Jak oni śpiewają" - rok 2009/Fot. Wojtalewicz Jarosław/AKPA

Katarzyna Cichopek - rok 2008 /Fot. AKPA Grabczewski

Katarzyna Cichopek dziś/Fot. Instagram @katarzynacichopek

